Serata su due ruote a "La Terrazza della Dolce Vita”: ospiti Giacomo Agostini e Davide Cassani

L’amore per le due ruote, uno quelle a motore, l’altro quelle a pedali, e la passione per la sana competizione sono i comuni denominatori a Giacomo Agostini, campione motociclistico vincitore di 15 campionati mondiali, e Davide Cassani, ex C.T. della Nazionale di Ciclismo e commentatore sportivo del Giro d’Italia.

Venerdì 4 agosto saranno i protagonisti degli incontri culturali della Terrazza della Dolce Vita, i salotti ideati di Giovanni Terzi e Simona Ventura nel giardino del Grand Hotel di Rimini (ore 19:00, ad ingresso gratuito, con prenotazione).

“L’amore salverà il mondo” è il tema della kermesse 2023 e la coppia Ventura-Terzi intervisterà Agostini e Cassani sull’amore per lo sport che ha portato questi due atleti a conquistarsi la consacrazione nel panorama internazionale.

Agostini a 81 anni è considerato una leggenda della storia mondiale della motocicletta. Nel riminese il centauro lombardo (è nato a Brescia nel giugno del 1942) ha vissuto tante esperienze: la prima gara motociclistica del circuito di Misano Adriatico, nell’agosto 1972, fu vinta da un Agostini appena ventenne. Il circuito romagnolo ha voluto poi festeggiare lo scorso anno le sue 80 candeline con un talk show, che ha visto “Ago” scendere in pista con la moto con cui vinse. Non mancano gli aneddoti sentimentali, come quando si concesse un amore a Riccione lui che, pur assediato dalle donne, mai cedeva ai piaceri nell’imminenza di una gara. Per non dimenticare la celebre Mototemporada, che si correva sui lungomari della Romagna, tra Riccione, Rimini, Cesenatico e Milano Marittima, e anticipava il motomondiale, teatro di epiche sfide tra Agostini e Renzo Pasolini, grande pilota e idolo locale.

Davide Cassani, romagnolo DOC (è nato a Faenza nel 1961), è stato ciclista professionista, ha vestito nove maglie azzurre, è diventato commentatore sportivo per la Tv fino a 2013, quando è arrivata la chiamata come C.T. della Nazionale Italiana di Ciclismo. Da ultimo è divenuto presidente di APT Servizi Emilia-Romagna, ente regionale di promozione turistica, ruolo con il quale ha reso l’Emilia-Romagna un punto di riferimento per tutti gli amanti del ciclismo, contribuendo a portare sul territorio eventi quali il Prossimo Tour de France (con le 3 tappe iniziali in Emilia-Romagna: Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino) e, nel 2020, il Mondiale Femminile di Ciclismo nell’Imolese. La serata si può seguire in streaming.