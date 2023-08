Gli Anni '80 invadono il salotto culturale del Grand Hotel, con la musica di Leroy Gomez e la comicità di Maurizio Ferrini

Il salotto en plein air de La Terrazza della Dolce Vita, è pronto a modificare il proprio "mobilio" per accogliere al meglio gli Anni '80 ed i propri ospiti. Infatti, giovedì 3 agosto saranno ospiti della rassegna il cantante statunitense Leroy Gomez e il comico romagnolo Maurizio Ferrini.

Gomez, icona dance degli Anni ’80, frontman del gruppo Santa Esmeralda negli anni Settanta, diventò celebre in tutto il mondo con il brano “Don't Let Me Be Misunderstood”. Dopo il successo mondiale del brano e dell’omonimo album, Gomez pubblica un secondo lavoro discografico “The House of the Rising Sun” tra cui spopolava il brano “Sevilla Nights”, colonna sonora del film “Grazie a Dio è venerdì”. Inizia poi la carriera da solista, che lo porterà a pubblicare due dischi: “Lay Down My Love” e “Santa Esmeralda – The Greatest Hits”.

Molto celebrato anche in Italia, Gomez ha partecipato nel 1980 al Festival di Sanremo, con il brano “Tu mi manchi dentro”, e quest’anno è tornato protagonista in tv nello speciale varietà “I Migliori Anni dell’Estate” edizione 2023, presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1.

La serata continua con un altro personaggio che conquistò il cuore degli appassionati con i suoi istrionici personaggi: il comico cesenate Maurizio Ferrini, settant’anni lo scorso aprile, che allieterà il pubblico, intervistato dalla coppia Ventura-Terzi, anche vestendo i panni, è il caso di dirlo, di uno dei suoi personaggi più riusciti, la Signora Coriandoli.

Le serate sono a ingresso gratuito con prenotazione

Nella spiaggia del Grand Hotel a partire da giovedì 3 agosto iniziano le sedute gratuite di Yoga che continueranno fino a domenica 6 agosto. Si può partecipare, insieme a Simona Ventura, alle lezioni di Bikram Yoga con master Dino Baranzelli e Giovanna Contardi (dalle 9:00 fino 10:30 e dalle 18:00 fino alle 19:30, prenotazione obbligatoria).