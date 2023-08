La comicità di Piero Chiambretti invade il salotto culturale de "La Terrazza della Dolce Vita"

Comico, autore, conduttore, attore e regista Piero Chiambretti non ha bisogno di presentazioni essendo uno dei volti più noti della televisione italiana a partire dagli anni Ottanta, basando il suo successo sulla simpatia e sull’irriverenza.

Dopo la dichiarazione uscita sui giornali un mese fa dove affermava “Mi piacerebbe chiudere la carriera in Rai”, sbarca a “La Terrazza della Dolce Vita” al Grand Hotel di Rimini per essere intervistato, martedì 8 agosto, da Simona Ventura e Giovanni Terzi a raccontare i suoi piani per il futuro.

Il comico torinese si troverà a confronto con il secondo ospite della serata: Monsignor Giulio Dellavite. Giornalista e scrittore, sacerdote dal 1996, dopo aver svolto alcuni anni di ministero parrocchiale e aver lavorato in Santa Sede come Officiale della Congregazione per i Vescovi, Monsignor Dellavite oggi è Segretario Generale della Curia di Bergamo. A Rimini presenta il suo ultimo libro “Elogio alla Normalità” opera letteraria dove racconta i grandi interrogativi tra un abbecedario particolare e spaccati di vita quotidiana.

Le serate sono a ingresso gratuito con prenotazione.

In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno del Grand Hotel nella Sala Leonardo.