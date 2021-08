The Father - Nulla è come sembra” sugli schermi di Arena Lido

Martedì 17 agosto alle 21.30 sugli schermi di Arena Lido verrà proiettato “The Father - Nulla è come sembra”. Tratto dall'omonima pièce teatrale, il film diretto da Florian Zeller ha ottenuto 6 candidature e vinto 2 Premi Oscar.

La pellicola racconta la storia di Anthony, interpretato da Anthony Hopkins, un uomo di 80 anni alternativamente brillante, autoritario, sarcastico, crudele e avvelenato dai sospetti, che nonostante l'età avanzata, non vuole aiuto e assistenza da sua figlia Anne (Olivia Colman). Nel rapporto con i suoi familiari e con la giovane badante Laura, ultima di una lunga serie, la vita di Anthony prosegue per frammenti confusi che la sua mente non riesce più a ricomporre. Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro.

