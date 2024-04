I The Kolors pronti a "colorare" di musica e divertimento l'Arena della Regina di Cattolica

The Kolors proseguono la propria inarrestabile cavalcata internazionale, annunciando così il primo tour europeo: “The Kolors European Tour 2024/25” che a partire dal mese di maggio vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei principali Festival e nelle più importanti arene europee. Il tour toccherà, oltre all’Italia, Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, e Belgio, sulla scia dell’enorme successo di “Italodisco” (oltre 220 milioni di streaming, 5 dischi di platino in Italia, 4 dischi di platino in Polonia, 1 disco di platino in Svizzera) e di “Un Ragazzo Una Ragazza”, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e già certificato disco di platino in Italia.

A tal proposito, gli appuntamenti "dal vivo" della band proseguiranno anche nell'estate e condurranno i talentuosi e travolgenti artisti sino all’Arena della Regina di Cattolica 17 agosto), raggiungendo così i propri "fedelissimi" sulle note di “Everytime”, proseguendo attraverso “Pensare male”, "Cabriolet panorama”, sino alle più recenti “Italodisco" e “Un Ragazzo Una Ragazza”, ma anche tante altre per un'estate all'insegna del divertimento e dell'allegria.