Tributo ai Rolling Stones con The Stones in concerto

“It’s only rock’n’roll, but I like it!” Sabato 7 Maggio al Grillo Bianco di Misano, serata tributo ai Rolling Stones con "The Stones", la tribute band (di 6 elementi) volta a rendere omaggio alla più grande rock’n’roll band della storia. Repertorio di 2 ore con tutti i più grandi successi! A seguire verso le 23,00 si balla con "Dj Oscar". Dalle 20,30 cena con 2 menù a scelta: Menù fisso di pesce a 30,00 euro (telefonare per info menu) Menù pizza a 18,00 euro Ingresso dopocena con consumazione a 10,00 euro. Prenotazione obbligatoria 3498015342. Green pass non richiesto.