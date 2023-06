Con "Tipi da spiaggia", la spiaggia di Cattolica mette in mostra i bagni, bagnini e bagnanti del passato

Il Palazzo del Turismo ospiterà, a partire da venerdì 9 giugno e fino al 10 settembre, la prima parte della mostra diffusa a tema balneare che coinvolgerà anche altri luoghi culturali di Cattolica, il Centro Culturale Polivalente con una sezione di fotografie su vele, lance e mosconi e la Galleria Paparoni con l’esposizione di fotografie di bagnini, in una seconda inaugurazione prevista durante il mese di luglio.

La mostra “Tipi da spiaggia” prevede una serie di fotografie, tutte datate intorno ai primi decenni del Novecento, strutturata in tre sezioni. Vedute balneari intende mostrare l’evoluzione della spiaggia di Cattolica, attraverso la trasformazione di molti villini privati in strutture ricettive capaci di soddisfare una richiesta sempre maggiore di comodità da parte dei bagnanti. Questa esigenza si intreccia sempre più con la mondanità della villeggiatura dando così un potente slancio alla pratica balneare. Dalle virtù benefiche dell’acqua e dell’aria, come principali stimoli per scegliere il mare come destinazione, a poco a poco nasce il desiderio di vivere la spiaggia semplicemente come delizioso luogo per passare il tempo, passeggiare, svolgere attività sportive, godere di momenti di refrigerio, rilassamento, svago e divertimento. Queste scene di vita balneare incontrano i tipi da spiaggia in una carrellata di personaggi in posa bramosi di fermare il tempo al mare e immortalare i ricordi felici.



L'inaugurazione è prevista per venerdì 9 giugno alle ore 12:00.

Le immagini sono state selezionate e stampate in carta ai sali d’argento dalla collezione dell’Archivio Fotografico del Centro Culturale Polivalente.

Si ringrazia la Prof.ssa Maria Lucia De Nicolò alla quale si deve il lavoro di ricerca e di mediazione svolto negli anni per l’acquisizione delle riproduzioni delle fotografie presenti in mostra e di altre conservate presso l’Archivio Fotografico del Centro Culturale Polivalente.

Ingresso libero