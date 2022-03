Torna a Riccione la rassegna "Archeologia del gusto. La storia è servita" con due appuntamenti

A Riccione torna “Archeologia del gusto. La storia è servita” la rassegna del Museo del Territorio dedicata all’alimentazione dei secoli passati per raccontare al pubblico le abitudini alimentari e conviviali di civiltà differenti utilizzando le fonti archeologiche. Due gli appuntamenti in calendario al Palazzo del Turismo, ore 17.30. Il 20 marzo Maurizio Cattani, professore di Preistoria e Protostoria all’Università di Bologna, presenterà il libro dal titolo “Il cibo del deserto. L'alimentazione nell’Arabia sud-orientale dalla preistoria all'Islam”. L'esposizione illustrerà l'evoluzione della cucina nell'Arabia sud-orientale fino all'età islamica con un approfondimento sulle tradizioni del Sultanato dell'Oman dove il professore conduce ricerche archeologiche dagli anni Novanta.

Secondo appuntamento il 27 marzo con “Nutrimento per gli uomini, cibo per le divinità: rito e alimentazione nell'antica Cina”, in compagnia di Chiara Visconti, professoressa di Archeologia e storia dell'arte della Cina e del Giappone dell’Università "L'Orientale" di Napoli. La docente, già ospite nell'ultima edizione del 2020, torna per raccontarci i legami tra alimentazione e mito nell'antica Cina, suo principale oggetto di studio e ricerca.



