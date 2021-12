Dal 3 al 6 gennaio 2022 torna a Riccione l’Mc Hip Hop Contest il più grande evento live dedicato all’urban dance, una grande esperienza di studio, crescita, confronto, condivisione e divertimento per gli street dancers provenienti da tutt’Italia.

Organizzato da Idea s.r.l/Cruisin’, con il Patrocino del Comune di Riccione, la collaborazione di Costa Hotels e di Federalberghi Riccione, l’Mc Hip Hop Contest giunge alla sua ventiseiesima edizione e presenta un ampio programma di contest, stage e spettacoli. Mai come in questo anno la scelta di organizzare la manifestazione rappresenta per Cruisin’ un’importante assunzione di responsabilità guidata dal forte desiderio e dalla necessità di sostenere le passioni e le emozioni delle giovani generazioni e di permettere loro di riappropriarsene, seppur in un contesto che richiede il rispetto di numerose norme per tutelare la salute di tutti.

“The next generation” è il claim che accompagna l’Mc Hip Hop Contest 2022, per sottolineare la volontà di mettere al centro i bisogni, le idee, le aspirazioni, i talenti di chi, oggi, può costruire il suo miglior domani. Proprio per stimolare e offrire il massimo delle opportunità il programma di studio dell’Mc Hip Hop Contest 2022 supera quanto è stato proposto nelle sue passate edizioni, coinvolgendo un cast di oltre trenta ballerini, coreografi, artisti, giurati di fama internazionale.

Un team davvero straordinario che solo all’Mc Hp Hop Contest è possibile incontrare e che ogni giorno, al Palazzo dei Congressi e al Palazzo del Turismo di Riccione, è protagonista di un ampio planning di lezioni che compongono tre diversi percorsi di studio; KIDZ STAGE (per i ballerini under 12), Open stage ed Exclusive convention a cui si aggiungo dieci Special labs: laboratori su tematiche specifiche, e di particolare attualità, come la realizzazione di video per i social networks e l’ideazione di coreografie per particolari contesti quali il teatro e la televisione.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione:

Sadeck ballerino, coreografo e designer francese ideatore del collettivo Géométrie Variable. vincitore dell’ultima edizione italiana di “Tu si que Vales”, ha lavorato come coreografo per grandi artisti come Shakira, David Halliday, Mohumbi;

Laccio per il secondo anno direttore artistico di XFACTOR, è oggi il talento più ricercato dai grandi programmi televisivi e dai maggiori brand di moda;

Etienne eclettico ballerino protagonista nei videoclip dei più grandi artisti internazionali tra i quali Prince, Gery Halliwel, Robbie Wiliams e Kylie Minogue.

Accanto ai grandi pionieri della scena hip hop internazionale come i francesi Junior Almeida e Yugson, l’Mc Hip Hop Contest intercetta come di consueto nuovi talenti che incontrano il grande interesse dei ragazzi. Per la prima volta all’Mc Hip Hop Contest Soleila, ballerina francese che ha sviluppato uno stile personalissimo contaminato dalle sue radici spagnole e lavorato con molti artisti/marchi rinomati come Dior, Paco Rabane, Nike, Adidas, Puma; Carlos ballerino in tantissime trasmissioni televisive, tra le quali “Danza con me” lo show di Rai Uno condotto da Roberto Bolle, che ha unito la sua passione per l’hip hop con le sue origini congolesi, creando una fusione tra urban e danza afro; Andrea Attila Felice, primo ballerino a portare la danza maschile sui tacchi in televisione in Italia, ballerino televisivo Rai e Mediaset e di grandi produzioni teatrali.

Proprio alla dance sui tacchi, heels dance, che ha conquistato star di tutto il mondo, da Beyoncè a Jennifer Lopez, l’Mc Hip Hop Contest dedica un worskshop tenuto dalla straordinaria Manuela Saccardi, ballerina e coreografa dell’ultima edizione di XFACTOR, e una primissima edizione dello SPECIAL ONE che, la sera di lunedì 3 gennaio al Palazzo dei Congressi, vedrà sfidarsi gli interpreti di questo originalissimo stile.

Tra i laboratori in programma segnaliamo l’appuntamento del 4 gennaio (dalle ore 10 alle ore 12.30) con il SOCIAL LAB tenuto da Paola Manghisi e Brock (Lorenzo Azzolini) due ballerini influencer che contano complessivamente oltre due milioni di follower su instagram e tik tok. Scelti dalla presidenza della Regione Lazio per promuovere la campagna #FaiUnSaltoNelLazio e da tanti importanti brand per raggiungere visibilità sui social più apprezzati dalle giovani generazioni, Paola e Brock stimoleranno la creatività dei partecipanti percorrendo insieme le tappe della realizzazione di un video per i social.

L’Mc Hip Hop Contest è per tutti i ballerini una grande occasione per portare in scena il proprio talento e sfidarsi in un contesto di grande energia e sportività.

Il 3 gennaio i riflettori si accendono sulle attesissime sfide del CREW CONTEST, la gara coreografica che vede salire sul palco i più affiatati gruppi di ballerini provenienti da tutte le regioni italiane. Le crew iscritte in questa edizione si esibiranno il 3 e il 5 gennaio per conquistare l’accesso alla finale in programma il 6 gennaio.

Il giorno 4 gennaio è dedicato come di consueto allo SPECIAL ONE i battle freestyle (1vs1) che rappresentano la vera energia e lo spirito delle danze urbane.

La serata di mercoledì 5 gennaio è dedicata al Dance theater il grande spettacolo delle danze urbane che quest’anno sarà aperto da tre straordinarie crew dei più giovani street dancers italiani. La serata proseguirà con i gruppi partecipanti al Crew of the year e le performance di artisti internazionali.

A raccontare tutte le emozioni dell’Mc Hip Hop Contest ’22, con i suoi straordinari scatti torna a Riccione Little Shao fotografo ambassador di Nikon e dei maggiori brand ed eventi internazionali legati alla danza.

La mission è quella di diffondere a Riccione la trascinante energia del popolo dell’urban dance e di far vivere a tutti i ballerini, e alle loro famiglie, la straordinaria accoglienza della città. Il Consorzio d’area di Viale Ceccarini collabora anche quest’anno alla manifestazione; a tutti i partecipanti verrà consegnata una Card che riconosce loro sconti importanti e vantaggi nelle attività commerciali Consorziate che partecipano alla promozione.?Grazie alla partecipazione di Radio Bruno, radio ufficiale dell’evento, verranno creati momenti di animazione e musica.

Tutte le iniziative dell’Mc Hip Hop Contest sono ad ingresso contingentato ed è possibile partecipare solo tramite pre-iscrizione. Per accedere all’Mc Hip Hop Contest 2022 tutti coloro di età pari o superiore ai 12 anni d’età (partecipanti a contest-battle-stage-workshop, accompagnatori, coreografi, pubblico) devono essere in possesso di green pass rafforzato.

Il pubblico potrà accedere all’evento solo durante lo svolgimento di contest e spettacoli.

In base al contingentamento delle strutture dal 28 dicembre 2022 sarà possibile prenotare per accedere come pubblico alla manifestazione seguendo le indicazioni pubblicate sul sito www.mchiphopcontest.com.

Tutte le gare e gli spettacoli saranno tramessi in diretta streaming