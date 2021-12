Torna a Rimini "Dream of life: canzoni di speranza e redenzione di Bruce Springsteen"

Dopo il grande successo nella scorsa edizione dei Glory days in Rimini, annuale appuntamento riminese per gli appassionati di rock e Bruce Springsteen, venerdì 3 dicembre sul palco dell'House of rock di Rimini torna lo spettacolo "Dream of life: canzoni di speranza e redenzione di Bruce Springsteen". Una band con diversi musicisti provenienti da ogni parte d'Italia e che rappresentano tra i migliori performer delle canzoni di Springsteen e non solo.

Il concerto verterà sui brani di speranza e redenzione del Boss dai primi brani di carriera, passando per Born to run, The rivers, Badlands, fino a quelle più recenti di Letter to you, sua ultima fatica discografica.

Sul palco ci saranno Renato Tammi, Carlo Ozzella, Diego Alloj, Fabrizio Flisi, Andrea Montecalvo, Alessio Raffaelli, Marco Ferri e il concerto sarà aperto da un set acustico di Lorenzo Semprini che ha recentemente pubblicato il suo primo album in italiano "44" e che festeggia proprio in occasione del cocnerto dell'House of rock l'uscita del quarto singolo "Adrenalina", canzone scritta con Daniele Tenca e che per una eccezionale concomitanza esce lo stesso giorno e con lo stesso titolo della autobiografia del fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic.

Ingresso libero, per informazioni e prenotazioni: 0541 775803