Torna al Tiberio la rassegna “La Grande Luce”, percorso di cinema e spiritualità

“La Grande Luce”, rassegna di cinema e spiritualità, torna al cinema Tiberio di Rimini. Il ciclo di tre film verte quest’anno sulle problematiche quotidiane delle categorie più ai margini della società come disabili, bambini e senzatetto, raccontando una spiritualità “quotidiana” costruita sulla voglia di vivere e sulla necessità di farsi ascoltare da un mondo troppo spesso sordo ai richiami degli “ultimi”.

Si parte con la divertente commedia “on the road” Hasta la Vista di Geoffrey Hentoven, in programma da venerdì 3 a domenica 5 dicembre (proiezioni alle ore 21, sabato anche alle ore 17): Un tour alla scoperta dei vigneti spagnoli è il pretesto per tre amici, uniti dalla loro disabilità, di mettere su il folle progetto di andare a perdere la loro ingombrante verginità in un bordello specializzato. Come in ogni viaggio a contare non è tanto la destinazione, ma il viaggio in sé, tra nuove esperienze, rivelazioni, colpi di cuore e di testa.

Da giovedì 9 a domenica 12 dicembre (proiezioni alle ore 21, sabato anche alle ore 17): è in cartellone Petit Maman, il nuovo film di Celine Sciamma, già apprezzata autrice di film come “Tomboy” e “Ritratto della giovane in fiamme”. Da sempre attenta al mondo dei giovanissimi e al tema dell’identità femminile, la regista Céline Sciamma torna alle atmosfere di Tomboy, uno dei suoi film più amati, dimostrando ancora una volta una sensibilità fuori dal comune. Grazie a una storia che molti critici hanno accostato alla fantasia di Miyazaki, Petite Maman sa conquistare gli spettatori con una riflessione commossa sulla memoria, l’amicizia e la famiglia.



L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione.