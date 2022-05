Torna Artisti in Piazza con musica, circo, teatro e danza nelle vie del borgo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/06/2022 al 05/06/2022 Orario non disponibile

Dall’1 al 5 giugno 2022 a Pennabilli torna “Artisti in Piazza”: musica, circo, teatro e danza riempiranno le vie del borgo medievale. Giunta alla 36esima edizione il “Festival Internazionale di Arti Performative”, organizzato dall’Associazione Culturale Ultimo Punto di Pennabilli, torna nel suo storico formato che contraddistingue l’essenza del Festival: cinque giorni con 50 compagnie internazionali di teatro, musica, nouveau cirque, danza, clownerie, teatro di figura che diffonderanno la propria arte a Pennabilli. La selezione artistica dell’edizione 2022 è frutto delle pluriennali collaborazioni che “Artisti in Piazza” coltiva con altri Festival Internazionali e del network virtuoso instaurato con operatori culturali e artisti di tutto il mondo, oltre che il risultato della selezione di richieste pervenute all’organizzazione tramite il form online che gli artisti possono compilare nel corso dei mesi invernali. Le schede descrittive degli artisti attualmente confermati in programma sono già consultabili sul sito www.artistiinpiazza.com nel comunicato stampa qui sotto ve ne presentiamo alcuni.