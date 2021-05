A Santarcangelo torna balconi fioriti

Il 15 e 16 maggio Santarcangelo si trasforma in un grande giardino floreale con il ritorno di Balconi fioriti, dopo l’anno di stop. Le vie e le piazze del centro si coloreranno con piante, fiori e artigianato. Anche se in versione ridotta non mancheranno bancarelle, punti ristoro, dolciumi e poi spettacoli, mostre, iniziative culturali, concorsi e animazioni per un vasto pubblico. Svolgendosi nel mese di maggio verrà data particolare attenzione alle “rose”, che in questo periodo hanno la loro fioritura, con decine di varietà, da quelle più classiche e tradizionali a quelle selezionate in tempi recenti.

Il centro attrattivo, naturalmente, sarà Piazza Ganganelli. Qui espositori provenienti da tutto il territorio allestiranno un giardino a cielo aperto con fiori selezionati, piante grasse, erbe aromatiche, bulbi e sementi. Mentre piazza Marini ospiterà il mercato dei produttori agricoli locali, l’artigianato, l’erboristeria.

Saranno organizzati incontri di particolare interesse grazie ad espositori che si occupano di energie rinnovabili, risparmio energetico e bioedilizia per assecondare l’esigenza sempre più diffusa di conoscenza da parte del pubblico di tutto ciò che ruota intorno al mondo green.