Torna Bellaria Film Festival con concerti, talk, ospiti internazionali e festegggiamenti per il 40esimo anno

Torna il Bellaria Film Festival, lo storico festival italiano dedicato al cinema indipendente che si svolge a Bellaria Igea marina. Per questa quarantesima edizione la nuova direttrice artistica sarà Daniela Persico, nominata dal Comune di Bellaria Igea Marina insieme alla direzione organizzativa curata da Approdi, giovane realtà con sede a Bellaria Igea Marina dedicata al cinema d'autore.

Dal 12 al 15 maggio 2022 il Festival riapre al cinema in ogni sua forma e genere, tornando a essere la casa del cinema indipendente italiano, con due concorsi competitivi. Ritornano anche gli storici premi istituiti da Enrico Ghezzi e Morando Morandini: Premio Casa Rossa e Premio Gabbiano. Molte le novità di questa quarantesima edizione: concerti, talk e masterclass con ospiti internazionali e una esibizione celebrativa per festeggiare la quarantesima edizione dello storico festival dal 12 al 15 maggio 2022. I festeggiamenti continueranno poi per tutta l'estate.

Tornano, inoltre, i due concorsi competitivi: lo storico premio Casa Rossa, voluto da Enrico Ghezzi e Morando Morandini, che venne assegnato per la prima volta nel 1987 a Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, e tra gli ultimi a Gianfranco Rosi e Pietro Marcello, segnalando le opere di autori come Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Michelangelo Frammartino. Concorreranno al Premio Casa Rossa (del valore di 5000 euro) cinque opere prime e seconde, uscite nelle sale nell'ultimo anno, a segnalare la ricchezza di nuovi talenti del cinema italiano.

Ad accompagnare il concorso per il premio Casa Rossa, ci sarà il concorso competitivo Gabbiano, in cui una decina di film indipendenti (di diverso genere e durata), saranno premiati da una giuria di professionisti internazionali del settore, ricevendo due premi (Gabbiano, 3000 euro; Premio per l'innovazione cinematografica, 2000 euro).



Il Bellaria Film Festival è uno tra i festival più longevi d'Italia, fondato nel 1983 dall'Azienda di Soggiorno di Bellaria Igea Marina, e diretto, tra gli altri, da Enrico Ghezzi, Morando Morandini e Gianni Volpi.