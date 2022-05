Torna Biglietti amici, il festival di racconti, suoni e voci con Daria Bignardi, Steve McCurry, Mario Calabresi e tanti altri

Da martedì 28 a giovedì 30 giugno, per il secondo anno consecutivo, torna a Rimini “Biglietti agli amici”. Si susseguiranno tre serate con grandi ospiti che daranno voce a letteratura, musica, arte, fotografia, giornalismo. La suggestiva cornice della Piazza sull’acqua (Ponte di Tiberio) ospiterà gli appuntamenti, in una pausa che lascerà posto alle parole pronunciate ad alta voce. “Biglietti agli amici”, omaggio all’opera di Pier Vittorio Tondelli, è il festival in cui ritrovarsi come individui e come collettività, Rimini è il posto in cui prestare orecchio a quella forza primitiva che ci rende umani. Si parte martedì 28 giugno con l'icona della fotografia internazionale, Steve McCurry, in dialogo con Annalisa Cuzzocrea, seguiti dallo scrittore Alessandro Piperno, che terrà una lectio su Proust. Mercoledì 29 giugno, Daria Bignardi sarà in conversazione con l'artista Emiliano Ponzi, illustratore della copertina del suo Libri che mi hanno rovinato la vita, e lo scrittore Marco Missiroli; a seguire, Francesca Michielin parlerà di musica, femminismo e lettura con Matteo B. Bianchi. Durante l'ultima serata, giovedì 30 giugno, Mario Calabresi, Cecilia Sala e Silvia Nucini si confronteranno sulla guerra e sul giornalismo, seguiti da Chiara Valerio e Jonathan Bazzi sui corpi non conformi, con la moderazione della scrittrice Lorenza Ghinelli; in chiusura, la cantautrice Joan Thiele si svelerà a Matteo B. Bianchi. Il programma completo è disponibile su: www.comune.rimini.it