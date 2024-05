Torna "Biglietti agli amici" con omaggio a Michela Murgia, tra i super ospiti Niccolò Ammaniti

Giunto alla sua quarta edizione, Biglietti agli amici torna nella suggestiva cornice della Piazza sull’Acqua di Rimini da martedì 25 a giovedì 27 giugno 2024. Invariata la formula serale, con gli incontri che partiranno dalle 20 e accoglieranno tutte le arti, dal cinema alla letteratura, dalla musica allo spettacolo. Sempre di più Biglietti agli amici è diventato un importante appuntamento delle serate estive riminesi, accogliendo una comunità di attente lettrici e lettori, di curiosi e appassionati, che si mettono in ascolto.

Quest’anno Biglietti agli amici ricorderà due grandi scrittrici: inaugurerà con un omaggio a Michela Murgia, tra i protagonisti della prima edizione del Festival, un’intellettuale e un’attivista che ha segnato la nostra società con le sue idee e la sua voce. E ricorderà la poeta Patrizia Cavalli.

Diverse le tematiche che si toccheranno durante la rassegna: dalla cronaca alla natura, dalla politica alla musica e tante saranno le voci che si racconteranno. Marco Missiroli afferma: “Viva la libertà. In tutto il suo incanto, gentile e spregiudicato. Michela Murgia lo ripeteva sempre ‘essere liberi è rischiare’: attraverso un omaggio alla sua letteratura, Biglietti agli amici inaugurerà il suo viaggio culturale – e umano – dedicato all’arte che rompe i guinzagli dell’ovvietà. A Rimini, nell’ora più bella, dieci appuntamenti per un inno all’avventura di essere noi stessi, nella città che è sempre stata se stessa”.

Il programma

MARTEDì 25 GIUGNO

Ore 20.00 - Piazza sull’Acqua

“La voce di Michela Murgia” con Teresa Ciabatti, Marco Missiroli, Sandro Veronesi. Letture di Massimo Nicolini

Michela Murgia. La viva voce dell’intellettuale più lucida e appassionata del nostro tempo torna a visitarci con la sua autobiografia postuma Ricordatemi come vi pare (Mondadori) per una formidabile resa dei conti sul potere, il femminismo, la fede, la letteratura. Ma soprattutto sulle dieci vite che ha vissuto con incantata sfacciataggine, e senza paura. La omaggiano tre amici, intellettuali, che la conoscevano bene. Il due volte Premio Strega Sandro Veronesi e la scrittrice e giornalista Teresa Ciabatti con Marco Missiroli.



Ore 21.00 - Piazza sull’Acqua

“Cinema, letteratura, videogiochi: la vita intima di Ammaniti” Niccolò Ammaniti con Chiara Barzini.

Scrittore tra i più venduti e tradotti nel mondo, regista e sceneggiatore, il Premio Strega Niccolò Ammaniti ci racconterà il suo percorso artistico tra romanzi e serie televisive, la sua passione per i videogiochi e il cinema. Ammaniti, la voce che racconta l’infanzia e le contraddizioni che ci abitano come nessun altro in Italia sarà accompagnato dalla scrittrice e sceneggiatrice Chiara Barzini.



Ore 22.00 - Piazza sull’Acqua.

"Quante voci, quante storie”. Matteo Garrone con Marco Missiroli

Regista tra i più geniali, sceneggiatore e produttore. Candidato agli Oscar per il Miglior film straniero con Io Capitano, film che ha vinto anche 7 David di Donatello tra cui Miglior Film e Miglior Regia e il Leone d’argento per la Regia e il Premio Marcello Mastroianni al Festival del Cinema di Venezia. Matteo Garrone ripercorrà con Missiroli la sua carriera artistica: da L’imbalsamatore a Pinocchio, da Gomorra a Dogman, film diversi tra di loro, guidati da una spinta creativa irrefrenabile.



MERCOLEDI’ 26 GIUGNO

In collaborazione con la rivista culturale Lucy



Ore 18.00 - Cinema Fulgor

Proiezione de Le mie poesie non cambieranno il mondo regia di Annalena Benini e Francesco Piccolo

Patrizia Cavalli racconta e riflette sulla propria vita, sulla carriera, sull’amore, sull’amicizia e sulle sue ossessioni, in un documentario intimo e coinvolgente.

Ore 20.00 - Piazza sull’Acqua

“La voce di Patrizia Cavalli” con Annalena Benini, Francesco Piccolo e Laura Paolucci

Patrizia Cavalli, la poeta amata da Elsa Morante incarna la modernità anche pop della poesia italiana contemporanea, l’amore per le parole e per la performance. Lo scrittore e sceneggiatore tra i più importanti della scena nazionale Francesco Piccolo e la scrittrice, giornalista, direttrice del Salone del Libro di Torino Annalena Benini la ricorderanno a partire dal loro documentario/intervista Le mie poesie non cambieranno il mondo, fino ad arrivare agli aneddoti più personali. Ad accompagnarli la produttrice di Fandango Laura Paolucci.



Ore 21.00 - Piazza sull’Acqua

“Gloria all’arte!”

Margherita Vicario con Lorenzo Gramatica

Cantautrice, attrice, regista, tra le figure artistiche più poliedriche del panorama italiano. Al debutto alla regia con Gloria!, presentato in concorso alla 74a edizione del Festival Internazionale del cinema di Berlino e accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico, Margherita Vicario racconta l’immaginazione, la fantasia e il talento di tutte le compositrici che sono rimaste nascoste tra le pagine della Storia. Vicario spazierà dalle sue canzoni al cinema, raccontando la strada che l’ha condotta a trovare tutte le sue voci. Ad accompagnarla il responsabile editoriale di Lucy Lorenzo Gramatica.

Ore 22.00 - Piazza sull’Acqua

“Racconto di una belva” Francesca Fagnani con Irene Graziosi e Nicola Lagioia

Conosciuta per il programma televisivo Belve Francesca Fagnani non solo è una giornalista capace di mettere in difficoltà in un’intervista faccia a faccia le personalità più influenti dello scenario nazionale, ma è anche una cronista di razza. In questo incontro con la scrittrice e vice direttrice di Lucy Irene Graziosi e lo scrittore e direttore editoriale di Lucy, il premio Strega Nicola Lagioia, racconterà gli aneddoti dietro Mala (SEM), l’inchiesta documentata, implacabile e travolgente sulla malavita romana.



GIOVEDI’ 27 GIUGNO



Ore 20.00 - Piazza sull’Acqua

“La voce della natura” con Stefano Mancuso

Scienziato e divulgatore, Stefano Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare. Professore ordinario all’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). A Biglietti agli amici porterà una lectio sul potere delle piante, su come queste ci possono cambiare dai cambiamenti climatici e cosa possiamo imparare da loro.

Ore 21.00 - Piazza sull’Acqua

“Non hanno un amico” Luca Bizzarri con Guia Soncini

Luca Bizzarri è un attore, comico, conduttore televisivo, nonché autore e voce del podcast “Non hanno un amico” (Chora) quotidianamente ai vertici dei podcast più ascoltati nel nostro Paese. Con una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese, Bizzarri racconta la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Dopo lo spettacolo teatrale arriva in libreria con “Non hanno un amico” (Mondadori) e ne parlerà con la scrittrice e giornalista, tra le penne più brillanti in circolazione, Guia Soncini.

Ore 22.00 - Piazza sull’Acqua

“Inner Space Blues” Live set di The Oze

Tom Neale, in arte The Oze, è un chitarrista, compositore e cantante nato in Inghilterra e cresciuto in California. The Oze propone un rock sperimentale che prende spunto sia da cantautori britannici come Nick Drake e Thom Yorke sia dalle correnti contemporanee del neo-soul americano. A Biglietti agli Amici suonerà brani tratti da “Inner Space Blues”, il suo primo EP da solista, e inediti prossimi all’uscita. Ad accompagnarlo, Enrico Giannini al piano elettrico e Francesco Cardelli alla chitarra elettrica e basso.

In caso di pioggia tutti gli incontri si terranno al Teatro Amintore Galli di Rimini.

Biglietti agli amici è un progetto di Babel Agency per il Comune di Rimini.