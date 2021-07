Torna Cartoon Club nel cuore di Rimini

Torna dal 12 al 18 luglio l'immancabile appuntamento con Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’animazione, fumetto e games. Cuore del Festival è Rimini con il suo centro storico e tutti gli spazi di maggior visibilità: dalla Piazza sull’acqua al Museo della Città, dal Chiostro degli Agostiniani al cinema Teatro Tiberio e al Cortile della Chiesa di San Giuliano borgo, dalla Galleria d’arte Augeo Art Space fino al tradizionale spazio di Piazzale Fellini a Marina Centro. La Piazza sull’acqua sarà il teatro che ospiterà gli eventi che coniugano cinema d’animazione, performance live e musica, un’area per incontri e “Cartoon Club per l’ambiente”, programmi dedicati alle tematiche ambientali. Il programma è sul sito www.cartoonclub.it



La Corte degli Agostiniani ospiterà gli eventi speciali come i concerti con performance di disegno e animazione live: la serata di gala e premiazione il 17 luglio con un concerto del maestro Vince Tempera che omaggerà Luigi Albertelli, storico paroliere della musica italiana che con Tempera ha realizzato tutte le sigle di cartoni da lui musicate, (fra le più vendute e celebri in assoluto: Capitan Harlock, Ufo Robot, Capitan Futuro, Daitan 3). L’appuntamento conclusivo del 18 luglio, è organizzato con il Comune di Rimin ed è dedicato al ricordo di Carlo Alberto Rossi con il concerto orchestrato dal Maestro Franco Benedetto Morri e suonato dalla Classic Swing orchestra sotto la direzione di Claudio Casadei, dal titolo: “I mille Balloon blu”, poiché oltre alle musiche si esibiranno una decina di artisti che in diretta racconteranno le canzoni con il disegno.



Il cinema Tiberio e il Cortile della Chiesa di San Giuliano borgo saranno dedicati alle proiezioni di tutti i cortometraggi animati in concorso e dei film per bambini e famiglie.

Le mostre sono allestite nelle sale del Museo della Città, alla Galleria Augeo Art Space e alla Palazzina Roma in piazzale Fellini e si svolgono da 12 al 31 luglio e con un prolungamento alla Rocca di Verucchio.



Cartoon Club consacra il proprio posizionamento quale manifestazione di settore più importante dell'estate a livello nazionale. Circa 300 i cortometraggi provenienti da 50 Paesi; un centinaio gli autori, registi, sceneggiatori e disegnatori che collaborano con il festival per incontri e convegni, tra cui Enzo D’Alò, che quest’anno riceverà dal Festival il Premio alla Carriera.



Sono circa 500 i bambini e ragazzi che partecipano ai laboratori di cartoni animati e fumetto dell'area Kids. Ottimo riscontro hanno anche i progetti speciali, come: Super@bility, workshop dedicato a persone con disabilità. Ritorna quest’anno la Mostramercato Riminicomix e la Cosplay Convention a Piazzale Federico Fellini, eventi rimodulati nella forma per essere fruiti in tutta sicurezza dal pubblico. La qualità delle opere in concorso, il livello delle mostre, la caratura degli autori presenti, il foltissimo pubblico che ha seguito nel tempo gli appuntamenti del Festival, confermano che Cartoon Club è un tassello solido e importante dell'offerta culturale della città. Una manifestazione che, a 37 anni dalla sua nascita, continua a innovare e a crescere, portando tra l'altro un significativo indotto turistico.



Dal 12 al 16 luglio Chiostro Chiesa San Giuliano Borgo ore 9.30 Cartoon Club in collaborazione con la Scuola di Fumetto Rimini organizza i laboratori creativi sul fumetto per i bambini dai 6 ai 12 anni. Ogni mattina i bambini provenienti dai centri estivi della provincia di Rimini, si cimentano in laboratori creativi di fumetto e disegno. A guidare i ragazzi sono i fumettisti e gli illustratori professionisti della Scuola di Fumetto di Rimini. Tema dei laboratori 2021: Salviamo l’ambiente.

Il 16 luglio nella Piazza sull’acqua ore 9.30 si svolgeranno i Laboratori di AcquaTeam Summer Tour realizzati con Worldrise. Un appuntamento condotto da Stefano Pedone Biologo marino e Bianca Bargagliotti, archeologa marina, per offrire un’esperienza informativa e formativa a un panel selezionato di ragazzini fra i 6 e i 12 anni (30 ca.). Il laboratorio sarà allestito sul bordo della Piazza sull’acqua e una Perpetua, la matita supercologica e di design ricavata virtuosamente a impatto zero dalla grafite scarto di lavorazioni industriali, verrà donata a ciascun partecipante per prendere appunti durante il laboratorio e per tenere per sempre con se’ un oggetto speciale a ricordo dell’esperienza tutta green. A chiudere il laboratorio Worldrise sarà il disegnatore Riccardo Mazzoli, ideatore e animatore del polpo Otty protagonista dello special Tv AcquaTeam-Missione Mare il grande successo dell’anno di Rai Ragazzi, visibile su RaiPlay.



Dal 12 al 16 luglio al Cinema Tiberio Rimini ore 9.30 si svolgerà Cartoon Kids il premio destinato ai film d’animazione che sono indirizzati a un pubblico tra i 6 e gli 11 anni. Il Premio viene assegnato da una giuria di oltre 300 bambini che, armati di buona volontà, di una matita e di un foglio, dove riportare i propri voti e valutazioni, decretano il vincitore del concorso. “Cartoon Kids” è esperienza ludica e formativa nello stesso tempo e consente di mostrare ad un pubblico adeguato, prodotti diversi dalle produzioni convenzionali consumate solitamente in ambito casalingo o cinematografico, fornendo la possibilità di misurarsi con diversi stili, tecniche, modalità di racconto, aspetti fantasiosi e poetici e tematiche importanti quali la diversità, l’amicizia, le ingiustizie sociali, le problematiche adolescenziali.



Dal 15 al 18 luglio nella Palazzina Roma in Piazza Fellini Rimini ore 10.00/12.00 (prenotazione obbligatoria: info@riminicomix.it) si terrà una full immersion di quattro giorni per imparare a sviluppare le varie fasi per dar vita a un fumetto: la scintilla di partenza, l’idea, il soggetto, la sceneggiatura, il disegno. A guidare il laboratorio è Laura Scarpa. Nata a Venezia nel 1957, si trasferisce per 20 anni a Milano e oggi vive e lavora a Roma. Autrice di fumetti, illustratrice per ragazzi, editor, studiosa del fumetto, Laura è una docente con una lunga esperienza in diverse Scuole di Fumetto e allo IED di Roma, ha creato e dirige la prima scuola italiana di fumetto, scrittura e illustrazione online (ascuoladifumetto-online.com).



Il Festival offre un Workshop di cinema d’animazione e illustrazione agli ospiti che frequentano il Centro Socio Occupazionale Bonsi, una realtà attiva sul territorio di Rimini dal 1979. Si tratta di un servizio territoriale diurno a bassa intensità assistenziale destinato a persone con disabilità che non possono accedere al mondo del lavoro in forma temporanea o permanente. Per cinque mattine dal 12 al 16 luglio, Laura Fuzzi e Massimo Modula terranno un laboratorio dove cinema d’animazione e illustrazione si intersecano. Con il loro aiuto una massa informe di scarti saranno trasformati in piccole “pillole” animate. Le clip animate saranno proiettate nella serata del 17 luglio al Chiostro degli Agostiniani.



Il 17 luglio nella Piazza sull’acqua alle ore 18.30 verrà presentato il libro “Lo zampacchione giallo” di Enrico e Filippo Zoi (Edizioni Sarnus - Firenze). Per l’occasione l’attore Francesco “Checco” Tonti, leggerà alcuni estratti del libro.

Dal 12 luglio al 12 agosto sarà possibile visionare tutti i film dell’attuale edizione iscrivendosi al portale web di Cartoon Club o tramite il sito del festival .



Per seguire gli incontri in streaming: https://cartoonclub-channel.it