Cattolica in fiore torna ad animare le vie della Regina

Dal 7 al 9 Maggio torna l’appuntamento con "Cattolica in fiore", il tradizionale evento floreale. Giunta alla sua 49esima edizione la mostra dei fiori e delle piante ornamentali che si snoda tra le vie del centro cittadino, anche per il 2021 sarà un appuntamento caratterizzato dall'attenzione al rispetto dei protocolli di sicurezza. Verranno, infatti, diffuse le informazioni sui vivaisti partecipanti e le modalità di accesso all’area espositiva nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19. Per gli eventi collaterali, si ripropone l’esposizione degli “Artigiani al centro” lungo la via Matteotti ed una conferenza in Piazza Roosevelt targata “Catolgreen”, prevista per le ore 20,30 del prossimo 8 maggio, dal titolo “Orti urbani, orti su balconi e terrazzi” con la relazione di Pietro Michele Isolan.