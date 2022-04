Torna “Fattorie Aperte”, un viaggio tra 14 aziende agricole e musei rurali del riminese

Domenica 8 maggio torna Fattorie Aperte, un viaggio tra 101 aziende agricole e musei del gusto e del mondo rurale. Giunta alla 23esima edizione permetterà a famiglie, grandi e bambini di trascorrere per quattro domeniche, 8, 15, 22 e 29 maggio, una giornata tra natura e vita all’aria aperta per scoprire la campagna, conoscere i mestieri dei campi, degustare prodotti e ricette tradizionali. ??Tra le proposte della rassegna, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, decine di iniziative delle fattorie emiliano-romagnole, distribuite in tutto il territorio tra pianura e collina. ?Dalle passeggiate lungo antichi cammini a dorso d’asino agli itinerari naturalistici e sportivi, a percorsi e laboratori per famiglie e bambini sulla vita in fattoria e i suoi animali. Immancabili gli spazi di ristorazione e le degustazioni guidate, i prodotti a km 0, le lezioni su erbe officinali e lavorazioni tradizionali, dai formaggi all’aceto, al giunco o al legno. A questa 23° edizione hanno aderito 101 realtà tra le 88 fattorie e i 13 musei rurali e del gusto. Nella provincia di Rimini sono 14 tra Fattorie e musei che hanno aderito a questa edizione e si tratta di: Agriturismo Poggio Duca e Cardelli Masini Palazzi Guido a San Leo; Dettori Miele a Montescudo; Fattoria Altavalmarecchia-Montefeltro Spaccio della Miniera a Perticara; Il Buon Pastore a Montefiore Conca; Il Capannino e Il mio Casale a Croce di Monte Colombo; L'oro del daino a Mondaino; Le Delizie del frantoio Paganelli e Podere Santa Pazienza a Santarcangelo; Museo arti rurali - Il giardino della speranza a S. Agata Feltria; Museo Etnografico di Valliano, il museo si trova nel comune di Montescudo-Monte Colombo; Museo Etnografico Santarcangelo a Santarcangelo; MUSSS Museo Naturalistico a Pennabilli.

A tutti i partecipanti è proposta la visita in fattoria per conoscere meglio il lavoro dell’agricoltore e le tecniche produttive.?

Tutte le informazioni e l’elenco delle fattorie suddivisi per province, si trovano nel sito Fattorie Aperte ?Aggiornamenti sugli appuntamenti e gli eventi di ogni settimana sulla pagina Facebook Fattorie aperte Emilia-Romagna e su Instagram #fattorieaperte