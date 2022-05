Torna Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza

Dal 15 maggio al 19 giugno torna la quinta edizione di Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza creato da Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani. Dopo alcuni eventi in anteprima, la rassegna è pronta per partire nei luoghi di Rimini e Santarcangelo di Romagna. Il programma prevede azioni teatrali, passeggiate, installazioni e laboratori. Il tema portante di quest’anno sarà: sguardi.



Il tema sguardi è ben rappresentato dalle immagini guida della manifestazione, omaggio di Antonio Catalano, da cui trae ispirazione l’intera comunicazione grafica curata da Diane/Ilaria Scarpa_Luca Telleschi.

Inoltre nel mese di giugno irromperanno in città manifesti inediti che non vogliono fare pubblicità, ma raccogliere i pensieri dei bambini e invitano a guardare il mondo attraverso i loro occhi saggi. Un invito alla meraviglia, alla speranza e all’immaginazione.



Forte dei suoi trent’anni di attività nel campo dell’espressività giovanile, Alcantara Teatro, ha saputo mantenere anche quest’anno, nonostante le restrizioni vigenti, un saldo rapporto con i 150 ragazzi dagli 8 ai 19 anni che abitualmente frequentano il Laboratorio Stabile. Saranno loro i veri protagonisti del festival per quello che riguarda gli spettacoli ma anche per la parte organizzativa.



La rassegna si svolgerà al Teatro degli Atti, Cinema Teatro Tiberio, PART - Palazzi dell’Arte Rimini, Ala nuova del Museo della Città, Borgo San Giuliano, CEIS – Centro Educativo Italo Svizzero, Parco XXV Aprile a Rimini; Casa del teatro e della danza di Viserba; Teatro Il Lavatoio, Grotte Comunali, Parco dei Cappuccini, Mutonia a Santarcangelo; Oasi WWF Ca’ Brigida a Verucchio.



A dare il via al festival sarà lo spettacolo L’altra metà ospitato nella sala alta del PART di Rimini (piazza Cavour) domenica 15 maggio alle 16 e alle 17.30 (info e prenotazioni: 320 0261464). Le performance dei ragazzi del Laboratorio Stabile continueranno fino a giugno nei vari spazi di Rimini e Santarcangelo (ingresso a contributo libero).

Dal 15 maggio tornano anche le Storie sul filo: a volte è importante chiudere gli occhi e concedersi il tempo di ascoltare. Brevi favole o "consigli dell'esperto" al telefono per riflettere e sorridere sulle cose del mondo chiamando il numero 0549 886525.



Martedì 14 giugno alle 18 nel giardino del CEIS sarà ospite Luigi D’Elia con Aspettando il vento, storia che ha scritto insieme a Francesco Niccolini ambientata in un luogo che esiste davvero, la Riserva Naturale di Torre Guaceto in Puglia (5€, prenotazioni online: www.filoperfilo.it). A seguire aperitivo e musica.

Luigi D’Elia presenterà inoltre uno studio de La luna e i falò ispirata all’opera di Cesare Pavese sabato 18 giugno alle 21 a Mutonia in collaborazione con Mutoid wast company (Santarcangelo). Durante il festival, l'attore e regista Luigi D'Elia insieme a Roberto Aldorasi sarà in residenza a Rimini ospite di Alcantara, per un primo studio sulla nuova produzione INTI Landscape of the moving tales (prenotazioni online: www.filoperfilo.it).



Domenica 22 maggio alle 16 ritrovo Piazza sull’acqua a Rimini: prenderà vita un flash mob al Parco XXV aprile con le bambine, i bambini e gli adolescenti del Laboratorio Stabile Alcantara insieme ad Antonio Catalano, che in mezzo alla natura racconterà storie surreali e poetiche di personaggi pieni di meraviglia.

Lunedì 6 giugno alle 20.30 al Parco dei Cappuccini di Santarcangelo, Curiosando tra cielo e terra con Selvatica Esplorazioni: al tramonto ci si immerge nella natura infinitamente piccola curiosando tra piante e animali, per poi abituare piano piano gli occhi al buio e farci guidare nell'osservazione astronomica dell'infinitamente grande, con l'ausilio di telescopio e raggio laser. Ad accompagnarci le Guide Ambientali Escursionistiche Massimo Guerra, Roberto Sartor e Irene Valenti (5€, prenotazioni: 333 5662609).

Martedì 7 giugno (ore 18.30, 19.30 e 20.30) alle Grotte di Santarcangelo, Tra luce e ombra: storie e racconti in luoghi nascosti (3€, prenotazioni: 345 4886194, 333 5662609).

Venerdì 17 giugno alle 11 al Borgo San Giuliano, Cuciniamo col sole con Matteo Muccioli: il sole fa crescere il nostro cibo, il sole può cucinarlo; scopriamo insieme come e cosa si può cucinare... e che sapore ha (prenotazioni: 320 0261464)

Domenica 19 giugno alle 9.30 dalla Piazza sull’acqua-invaso ponte di Tiberio parte lo Sketch bike tour con Monica Gori in collaborazione con Fiab Rimini: pedalando e camminando si fa letteralmente un giro in bicicletta con un quaderno per gli schizzi in tasca (adulti 8€, bambini 6€, prenotazioni: 366 5061910).



Sabato 11 e lunedì 13 giugno alle 10 all’Oasi WWF Ca’ Brigida Creare nella natura - giovani e land art: grazie alla guida artistica di Mutoid Waste Company verrà realizzata un’installazione con materiali naturali lungo uno dei sentieri quale testimonianza di rispetto e attenzione per la natura. Saranno inoltre previste visite guidate (prenotazioni: 320 0261464).

Sabato 18 giugno e domenica 19 giugno (dalle 15.30 alle 17.30) all’Ala nuova Museo della città, Corpi sismici: un percorso intrapreso da ragazzi tra i 15 e i 20 anni che hanno affrontato discussioni sulla conoscenza del proprio corpo e sul rispetto di quello degli altri, sul riconoscimento e sull’approfondimento delle emozioni legate alle percezioni corporee. Il momento conclusivo di questa esperienza è un allestimento visivo e sonoro. Il pubblico viene invitato a entrare in una ipotetica clinica per intraprendere un viaggio fantastico all’interno del corpo al fine di cercare di risolvere le malattie emozionali che lo attanagliano (prenotazioni: 345 4886194, 333 5662609). Il progetto a cura di Alcantiere/Alcantara OFF è vincitore del bando ThinkUp! di AVIS Emilia-Romagna.



Filo per Filo | Segno per Segno è organizzato e diretto da Alcantara Teatro con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rimini e del Comune di Santarcangelo di Romagna.

Main partner Romagna Acque-Società delle fonti e Romagna Iniziative.

Sponsor Banca Malatestiana, Anthea / Amir.

Sponsor tecnici Gruppo Maggioli, Associazione Borgo San Giuliano, Ca' Perdicchi, AlterEcho.

In collaborazione con Cinema Teatro Tiberio, Santarcangelo Festival, CEIS Centro Educativo Italo Svizzero, Mutoid Waste Company.



Contatti: organizzazione@alcantarateatroragazzi.it