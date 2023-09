Torna una grande festa in pieno stile bavarese, con Birgo Burger è tempo di Santarcangelo Bier Fest

Dopo qualche anno di assenza, torna da giovedì 7 a domenica 10 settembre, a Santarcangelo, una grande festa della Birra, presso il piazzale "Augusto Campana" dove da qualche giorno si è conclusa un'edizione fortunata e molto partecipata della Festa dell'Unità. Santarcangelo Bier Fest, è un'iniziativa curata dal team di Birgo Burger insieme alla storica organizzazione della festa e il birrificio Forst ed ha tutti i presupposti per diventare la più grande festa in stile bavarese della Romagna.

Un tendone caratteristico allestito fedelmente in stile bavarese, ospiterà un foltissimo pubblico di affezionati che potranno oltre che assaggiare birra spillata da botti caratteristiche, una cucina a tema con piatti tirolesi unici. Non mancheranno i carri del "Birgo", la musica consueta con Band folkloristiche, dj set di accompagnamento e naturalmente un piccolo Luna Park per trasformare queste grandi serate, un punto di ritrovo per tutti, anche per le famiglie. Pper info e prenotazioni basta scrivere tramite servizio whatsapp al numero: 351.5493753.

Non perdete l'opportunità di farvi immergere e coinvolgere in un clima di festa e di grande richiamo.