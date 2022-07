Torna “I create my destiny”, la kermesse scientifica dedicata alla crescita personale di Leonardo Leone

Al Palacongressi di Rimini, l’8-9-10 luglio, andrà in scena la sesta edizione di I Create My Destiny, una kermesse scientifica di crescita personale guidata dall’imprenditore Leonardo Leone. Relatori dell’evento, Massimo Spattini, Medico Chirurgo, Specializzato in Scienza dell'Alimentazione e Medicina dello Sport; Alessio Rocco Ranieri, psicologo e scrittore per Feltrinelli, consulente in un recente programma su Real Time “C’era una volta…l’amore” con Michela Giraud, e Fabio Paolo Marchesi, membro su invito dal ’91 della New York Academy of Sciences e ingegnere quantistico. Saranno moderati da una madrina d'eccezione Annalisa Minetti.



I relatori principali condivideranno le loro storie e le loro competenze ispiratrici con una folla prevista di oltre 3000 persone attese da tutta Italia. L'evento includerà sessioni interattive che mirano a fornire una guida pratica e una formazione che consenta ai partecipanti di scoprire e liberare il proprio potenziale. Protagonisti dell’evento saranno i giovani, coloro che maggiormente hanno sofferto gli anni pandemici, con borse di studio loro dedicate per poter partecipare gratuitamente all’evento e un percorso improntato allo sviluppo delle Soft Skills, ormai fondamentali per l’ingresso nel mondo del lavoro e non solo.



“Voglio dare a questi ragazzi l’opportunità di accedere a quelle informazioni in grado di risparmiare loro anni di incertezza e insicurezza” afferma Leonardo Leone ideatore dell’evento. Tutti gli Under 25 possono inoltre inviare la propria richiesta di borsa di studio e ottenere l’accesso gratuito all’evento compilando il seguente questionario: https://bit.ly/icmd-bds-under-25



Leonardo Leone, autore di 3 libri divenuti best seller (“Io Creo Il Mio Successo”, “La disoccupazione non esiste” e “L’Arte di Far Vincere un’Impresa”), ormai voce del popolo sui social con oltre 500.000 seguaci, ha fondato un Crowdfunding immobiliare con asset da milioni di euro, supportando inoltre come consulente finanziario calciatori di Serie A, personaggi dello spettacolo e influencer.



I Create My Destiny si presenta come un perfetto mix tra intrattenimento, ospiti a sorpresa, 3 giorni di informazioni di valore che, nelle precedenti edizioni, hanno supportato la crescita di oltre 10 mila persone. Inoltre, nella giornata finale, Leonardo presenta tutte le posizioni aperte all’interno delle sue aziende, concedendo una concreta opportunità lavorativa a tutti coloro che sapranno coglierla. L’epicentro della crescita personale è dunque atteso a Rimini, con una speciale madrina d’eccezione, ancora da rivelare, che presenzierà l’evento.



Gallery

Per info e contatti visita il sito: www.icreatemydestiny.com