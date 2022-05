Torna il Festival cinematografico sul paesaggio con tre appuntamenti dedicati alla “città eterna”

A Montegridolfo torna il Festival cinematografico “dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo” organizzati dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Comunicazione e sotto la direzione artistica del critico cinematografico Paolo Pagliarani. Il Festival propone tre nuovi appuntamenti proiettati alle ore 21 nella palestra comunale di Trebbio di Montegridolfo con ingresso gratuito, nel rispetto delle disposizioni vigenti anti-Covid 19.



I successivi due appuntamenti sono in programma sabato 21 maggio (Sacro Gra di Gianfranco Rosi, film del 2013, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, innovativo documentario assolutamente fuori dagli schemi, dedicato al Grande Raccordo Anulare di Roma, con un sguardo inedito ed originale) e sabato 4 giugno (La grande bellezza, il film di Paolo Sorrentino del 2013 vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero, vivace racconto con in primo piani la figura di Jep Gambradella, interpretato da Toni Servillo, giornalista di costume e critico teatrale che mette in luce lo stridente contrasto tra le bellezze artistiche di Roma e la superficialità dei suoi abitanti contemporanei).