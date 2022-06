Torna "Incontri con l’autore al Mulino Sapignoli" con 5 autori

Al Parco del Mulino Sapignoli di Poggio Torriana il 21 giugno prende il via la terza edizione di “Incontri con l’autore al Mulino Sapignoli”. L’evento pronto a regalare un’estate di cultura e d’intrattenimento, con la collaborazione degli Amici del Mulino Sapignoli, Ora d’Aria e Quotidiana.com, si svolgerà fino al 2 agosto per 5 martedì che vedranno coinvolti altrettanti autori del territorio nella presentazione dei loro volumi di recente pubblicazione. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 20:45, l’ingresso è gratuito e al termine delle presentazioni, agli intervenuti verranno offerte degustazioni di “eccellenze locali”.

Il 21 giugno Lorenzo Lunadei, autore e curatore di Pennabilli della rassegna “Un orto di libri”, con Franco Baldoni, contastorie, presenta “Artisti”, una raccolta di dodici racconti, le cui storie sono ispirate al mondo dell’arte di strada in particolare all’esperienza con Artisti in Piazza.

Il 5 luglio Giulia d’Intino, docente santarcangiolese e attiva nel mondo del volontariato, presenta “Come i granchi a primavera”, in cui si trattano i temi dell’amicizia, dello sport e della disabilità.

Il 12 luglio Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni, docenti e ricercatori di storia e filosofia, presentano “Zolfo e carbone, storie di vita”, dove narrano le vicende di alcune famiglie del luogo che si sono trasferite, negli anni Trenta del secolo scorso, per lavorare nei pozzi di carbone dell’attuale Croazia.

Il 19 luglio Matteo Osanna, guida e accompagnatore turistico di Poggio Torriana presenta “Viva Cuba Libre”, un catalogo che raccoglie molte delle scritte spontanee, e non, a sostegno della rivoluzione castrista.