Torna "Itinerari Letterari" con Carlo Luccarelli, Susanna Tartaro, Antonella Lattanzi e un omaggio a De Andrè

Nella bellissima cornice dell’Arena Spettacoli a San Giovanni in Marignano torna “Itinerari Letterari”. Questa quarta edizione si intitola “Indagine ai confini della letteratura”. Si parte il 29 giugno con un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De André e per la prima volta sul palco di San Giovanni in Marignano arriveranno anche i musicisti. Saranno gli Artenovecento a porre il primo sigillo, aprendo con le loro riletture delle musiche di Faber un itinerario tutto particolare, quello che verrà raccontato da Emiliano Visconti che andrà, canzone per canzone, a scovare le infinite suggestioni letterarie che hanno dato vita ai capolavori musicali del cantastorie, dalle prime ballate fino ai capolavori della maturità. Sarà un intreccio di musica, video, racconti e letture quello che aprirà questo particolarissimo itinerario. Il 6 luglio sul palco dell’Arena salirà uno degli scrittori più caustici e arguti che la scuderia Sellerio abbia mai pubblicato: Alessandro Robecchi, che parlerà del suo ultimo Flora e della sua carriera partita dalle pagine dell’amato vecchio giornale “Cuore” passando per la televisione come autore degli spettacoli di Maurizio Crozza. E ora porta in televisione il protagonista di tanti suoi romanzi, compreso Flora di cui ci parlerà: Carlo Monterossi.

L’itinerario prosegue il 13 luglio con il libro ““Veronica e il diavolo” di Fernanda Alfieri (Einaudi). Un libro che raccoglie storie vere raccontate come fossero romanzi. Questo straordinario documento ricostruisce una vicenda “affascinante e perturbante” che parla molto anche dei nostri giorni e, soprattutto, entra in dialogo con quelle Streghe che da tanti anni abitano le notti di San Giovanni in Marignano…chissà che dialogo nascerà.

Il 20 luglio, lungo gli Itinerari e lungo un altro confine, incontreremo Susanna Tartaro, nome amatissimo dai tanti lettori che, oltre a leggere, ascoltano di frequente Fahrenheit su Radio Tre, programma porta da anni la sua firma. Di recente il suo nome è apparso anche sulla copertina di un libro che porta un titolo strano: “La non mamma” «perché essere o non essere madri, che sia per scelta o per caso, per desiderio o per impossibilità, nel nostro mondo definisce le donne come persone», un libro spiazzante e irregolare che non vi lascerà indifferenti. Il 27 luglio verrà presentato un libro che ha fatto molto parlare di sé: “Questo giorno che incombe”, scritto da Antonella Lattanzi, una delle voci più interessanti del panorama nazionale. Anche qui ci muoveremo sul confine tra realtà e finzione che si muove in questo romanzo così prismatico, che pur prendendo le mosse da un fatto di cronaca, si fa indagine intorno alle ragioni della vita stessa, usando tutte le armi che la letteratura offre: dal thriller alla storia d'amore, come dice Starnone “Il risultato è una realissima invenzione dell’oggi”.

Questo lungo itinerario in sei incontri si chiude con Carlo Lucarelli, scrittore e narratore televisivo, che presenterà uno degli ultimi libri pubblicati col suo indimenticabile personaggio De Luca intitolato “L’inverno più nero”, per poi parlare del suo mondo, mondo che del confine e dell’indagine ha fatto il suo centro.

Il programma fa parte di Rapsodia Festival Itinerante ed è curato da Emiliano Visconti che condurrà quasi tutti gli incontri coadiuvato da Filippo Reina, anche lui di Rapsodia Associazione. Itinerari Letterari è all’interno di “Estate fuori dal Comune”, la rassegna organizzata da Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano, con la collaborazione di diverse realtà ed Associazioni marignanesi. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti in un luogo che consente il pieno rispetto dei regolamenti per il contenimento del Covid-19.

Il programma completo è disponibile qua:

https://www.prolocosangiovanni.it/estate-fuori-dal-comune.html