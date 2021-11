La famiglia Addams 2 apre la rassegna “Junior Cinema” al Tiberio

Al Cinema Tiberio di Rimini ritorna Junior Cinema, l’appuntamento per i bambini e per tutta la famiglia con i grandi successi del cinema d’animazione: si parte domenica 5 dicembre (ore 14.30 e 17, biglietto unico € 5, ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni) con La famiglia Addams 2 di Greg Tiernan, il seguito delle avventure animate della famiglia più “mostruosa” di sempre, questa volta tutti insieme in vacanza per volere di papà Gomez intenzionato a rimettere in sesto il nucleo familiare sempre più diviso. Dedicato ai più piccoli il pomeriggio di mercoledì 8 dicembre (ore 15.30 e 17, biglietto unico € 3 con ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni) con la proiezione del delizioso cartone animato svedese Gordon e Paddy e il mistero delle nocciole di Linda Hambäck: sono sparite le nocciole dello scoiattolo Valdemar e il detective ranocchio Gordon è incaricato dal caso, aiutato dalla sveglia topolina Paddy che si rivelerà la carta vincente nella soluzione dell’enigma. L’evento dell’8 dicembre è realizzato in collaborazione con ACEC Emilia Romagna e a tutti i bambini che per la prima volta vedono un film in sala cinematografica verrà rilasciato l’attestato “Il mio primo film al cinema” assieme ad un simpatico omaggio. Domenica 12 dicembre (ore 14.30 e 17, biglietto unico € 5, ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni) arriva Ron – un amico fuori programma di Jean-Philippe Vine e Sarah Smith: tutti i ragazzi hanno un B*Bot, l’ultima moda in fatto di tecnologia, tutti tranne Barney che ha ricevuto un robot difettoso. Ma sarà proprio quel buffo robottino ad insegnare a Barney e ai suoi amici l’importanza della realtà. L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del green pass (dai 12 anni in su), con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione.