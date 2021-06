Torna l'appuntamento dei venerdì sera estivi di Santarcangelo

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Santarcangelo di Romagna

Torna l’appuntamento fisso del venerdì sera a Santarcangelo. Come da tradizione ormai decennale i venerdì sera estivi diventano il momento per godersi il centro città, tra un aperitivo, una cena, un gelato, ecc. Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo) offrirà un intrattenimento musicale costante in tutto il centro, grazie alle performance di 5 gruppi musicali che si esibiranno dalle 21.00 alle 23.00.



Venerdì 23 luglio, lungo le vie del centro di Santarcangelo, avrà luogo la seconda edizione de “La Notte della Luna” fra melodie celtiche, cartomanzia e musiche antiche;Mentre venerdì 30 luglio e 27 agosto, lungo le vie del centro città, si terrà la prima “Family Night”: una serata dedicata alle famiglie con i giochi di una volta per far divertire i più piccoli, il Mercatino dei Bambini e intrattenimento per tutta la famiglia.