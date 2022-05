Torna la “Moto benedizione” sulle colline della Valconca

Domenica 22 maggio a Misano Adriatico si svolgerà la “Moto benedizione", organizzata dal Moto Club Misano Adriatico, Ritrovo e partenza è da Via Repubblica n.10 davanti al Roma Caffè. Alle ore 9.30 iniziano le iscrizioni, alle 10.30 si parte per un giro turistico di circa 40 km sulle colline della Valconca per ritrovarsi alla chiesa di Croce di Montecolombo per la benedizione dei mezzi e conducenti. Il raduno motociclistico è aperto a tutti i tipi di moto moderne e storiche, purché in regola con le norme della strada. Al termine della funzione religiosa il moto club Misano offrirà l’aperitivo e sorteggerà diversi premi agli iscritti. Il ricavato verrà dato in beneficienza.