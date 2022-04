Torna la non-scuola del Teatro delle Albe, il laboratorio annuale dedicato a ragazze e ragazzi delle scuole medie

Torna a Santarcangelo la non-scuola del Teatro delle Albe, il laboratorio annuale dedicato a ragazze e ragazzi delle scuole medie. I difensori della Terra di Philip K. Dick è il testo di partenza su cui si basa il nuovo progetto che vede protagonisti oltre trenta partecipanti tra gli 11 e i 13 anni della Scuola Franchini di Santarcangelo che, nel corso di quattro mesi, hanno preso parte al laboratorio condotto da Michele Bandini e Anna Lisa Magnani. L’esito finale di questo importante percorso va in scena al Teatro Il Lavatoio, da mercoledì 27 a venerdì 29 aprile, alle ore 21. Il racconto di Philip K. Dick è il pretesto per provare a restituire una narrazione di sé e del mondo. Quel mondo in conflitto, fantascientifico, lontano, immaginifico, ma pur sempre possibile e futuribile. Un grande cerchio, simbolico, tribale a partire dal quale giocare ed evocare desideri, fantasie, ma anche inquietudini e speranze. Un gioco vivace nato dall’esigenza di stare insieme e attraversare collettivamente, con entusiasmo ed energia, le complessità del presente secondo l’auspicio di un futuro.Ingresso gratuito. Posti prenotabili al numero 0541 626185, dal lunedì al venerdì in orario 10.00 - 18.00 Come da normative vigenti, l’accesso in sala è consentito esibendo il proprio green pass info@santarcangelofestival.com