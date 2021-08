Torna la Notte Celeste, 3 giorni di spettacoli, svago, benessere

Sulla riviera romagnola, il week end del 27-29 agosto, torna la Notte Celeste, la più bella festa italiana dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative. Si festeggerà per tre giorni consecutivi in 12 località e in 14 centri termali, da Salsomaggiore (Pr) a Riccione (Rn) con decine di appuntamenti fra spettacoli, musica, eventi natura, momenti benessere, passeggiate all’alba, comicità con artisti amati, piscine termali aperte la sera.

Il tema 2021 della notte celeste recita: Benvenuti nella terra dello star bene! Le località termali dove si festeggia sulla costa riminese sono Rimini e Riccione sulla costa riminese

Il programma, i migliori trattamenti termali “dolci” e naturali da provare nei vari centri, le proposte week end e gli eventi sono consultabili sul sito lanotteceleste.it. E grazie ai social network si potrà rimanere sempre connessi durante la festa e raccontarla in prima persona: l’hashtag è #notteceleste.

Gli appuntamenti da non perdere sono a Rimini e Riminiterme (Rn). Chi ha voglia di sciogliersi un po’ circondato dall’aria di mare, deve prenotare subito le occasioni gratuite della Notte Celeste: camminata e risveglio muscolare all’alba, cycling al tramonto, nordic walking e terme aperte a Riminiterme fino alle 23.

Riccione e Riccione Terme (Rn). Ricco anche il programma d’intrattenimenti a Riccione Terme il 28 e 29: aperto il Perle d’acqua park con esperienze benessere, yoga e fitness. Alla Spiaggia del Benessere zona 49 a Rimini, sfilata di moda Fashion Show Worldly for Amani con tessuti originali africani realizzati dalla stilista Roberta Vincenzi e da Giulia Matte Domenica mattina 29 agosto passeggiata mattutina e colazione del contadino con prodotti a km zero di Coriano.



