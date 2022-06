Torna "La Notte delle Streghe" nella modalità tradizionale e con molte novità

Dal 23 al 26 giugno torna la principale manifestazione di San Giovanni in Marignano che dà il benvenuto all’estate della Riviera con imperdibili anteprime. Compagnie e artisti italiani e stranieri ci aspettano nelle piazze e nelle vie del paese: magiche figure in parata per il borgo, mirabolanti acrobazie, rituali propiziatori, ballate e meravigliose alchimie. Nella serata inaugurale arrivano dal Togo gli Afuma con i loro altissimi trampoli, il cui tour europeo servirà a finanziare la scuola togolese che mantiene in vita questa danza acrobatica tradizionale. Imperdibile Ete il Clown, ma anche Niandra e la compagnia Vaya che ci insegna il legame tra corpi e artisti in uno spazio di interscambio culturale, che accoglie e stimola la diversità che ciascuno rappresenta, affermando quell'idea di unità e di pace fondamentale in questo momento più che mai. Da non perdere poi l’Erbarium della Strega in Piazza Silvagni a cura di BimbiperNatura, che apre le sue porte e permette ai visitatori di addentrarsi nello straordinario mondo delle erbe. E’ il momento di preparare il mazzetto per l’acqua di San Giovanni, legata alla tradizione dei fiori e ad una antica leggenda. Tra racconti e profumi, la tradizione popolare e la stregoneria si mescolano per svelarci i segreti della natura. Anche il Locus Locorum di Pro Loco sarà popolato di magici esseri, incantate creature, artisti ed artigiani con sorprese davvero incredibili. Il luogo dei luoghi è lo spazio da varcare per conoscere tutti gli aspetti sotto cui si celano le streghe, dove la natura si confonde con l'essenza e la materia si fonde con lo spirito, dove tutto può accadere e a tutto si può rimediare. Divinazioni e racconti tra storia, folclore e suggestioni. Incredibili poi le animazioni dell’Area Bimbi del RegnodiFuori che si trova in via Roma all’accesso della festa ed è pronta ad offrire laboratori, trucchi e storie per i più piccoli. Il teatro Massari resterà aperto con la compagnia Teatro Europeo Plautino e le prove del Miles Gloriosus, mentre torna accessibile a tutti l’Alveo Ventena dove la Compagnia Teatro dei Cinquequattrini, veterana della festa, proporrà riti e tradizioni antiche nell’alveo degli incanti. Per non parlare di Insieme è magia, il musical dei giovanissimi allievi di Scintille Esperienze Creative e delle incursioni di Studio Danza il Castello.

