Torna la Sagra del cascione e delle erbe spontanee, due giorni dedicati a uno degli street food più antichi

Sabato 28 e domenica 29 maggio a Novafeltria si svolgerà una due giorni dedicati a uno degli street food più antichi, la Sagra del Cascione e delle erbe spontanee. La sagra inaugura sabato 28 maggio alle ore 16 in piazza Vittorio Emanuele e l’apertura degli stands gastronomici alle 17.00 dove poter acquistare i cascioni. La due giorni sarà un momento di intrattenimento a 360°, con tanta musica con i “Carry on”, i “Limoni”, la fisarmonica di Lorenzo Fabbri, le risate con il famoso barzellettiere "Bicio - l'antidepressivo naturale", i laboratori didattici e spettacoli per bambini. Non mancheranno i mercatini e momenti di approfondimento culturale: sabato 28 maggio, alle ore 18:00, si svolgerà la conferenza: “La ricerca del benessere. Dall’adolescenza all’età della saggezza: un percorso a 360° per vivere in salute”, a cura di “Naturalmente erboristeria”, mentre alle ore 18.30, si terrà la conferenza: “Dal campo alla tavola, erbe da bere e mangiare” a cura di erboristeria “Erba medica”. Domenica 29 maggio dalla piazza Vittorio Emanuele partirà invece la passeggiata “Alla scoperta delle regine dei prati: riconoscimento delle erbe spontanee”.