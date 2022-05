Torna “Percuotere la mente” con Noa, Incognito, Jose Gonzales e Italian Jazz con Flavio Boltro e Maria Pia De Vito

L’estate 2022 segna il ritorno di “Percuotere la mente”, la sezione che la Sagra Musicale Malatestiana dedica alla musica contemporanea, da anni cuore della programmazione culturale estiva della città. Dopo due anni di stop, interrotti solo dalla suggestiva performance di Ludovico Einaudi nella Piazza dei Sogni nell’agosto 2021, riprende dunque il percorso tra proposte musicali ricercate, che abbattono gli steccati degli stili, offerte al pubblico da interpreti d’eccellenza del panorama internazionale.

Si comincia mercoledì 29 giugno (ore 21,15) quando la Corte degli Agostiniani ospiterà “Love Me or Leave Me”, l’omaggio dell’Italian Jazz Orchestra a Nina Simone, una delle voci che più hanno segnato il ventesimo secolo. Due artisti dalla forte personalità sono stati invitati ad ‘ereditare’ il repertorio dell’artista americana per questa produzione originale: la cantante Maria Pia De Vito e il trombettista Flavio Boltro. Alle spalle degli artisti, sullo sfondo del palco, scorreranno immagini di repertorio, spezzoni di film, concerti, special televisivi e interviste a Nina Simone, creando una scenografia in movimento. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il festival Crossroads, che rinnova il suo sodalizio con l’Italian Jazz Orchestra, diretta in questa occasione da Fabio Pedretti. Dagli Stati Uniti all’Italia con un altro omaggio, questa volta ad uno degli artisti che hanno fatto della ricerca musicale e strumentale e della commistione tra tecniche compositive ed espressive la sua cifra. Domenica 3 luglio (ore 21,30) il Teatro Galli ricorda Franco Battiato nel concerto “Messa Arcaica e Canzoni Mistiche” una produzione originale che vede rinnovarsi la collaborazione tra Sagra Musicale Malatestiana e Ravenna Festival. Sul palco con l’Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, ci saranno tre solisti che hanno intrecciato il percorso musicale del cantautore siciliano, Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, insieme al mezzosoprano Cristina Baggio. La Messa Arcaica è una composizione sacra simbolo dell’intenso viaggio spirituale che ha accompagnato il percorso artistico di Franco Battiato. Questi viaggi riguardano anche le sue Canzoni Mistiche, raccolte da chi ha lavorato al suo fianco, testimonianza di un’incessante ricerca intima e musicale. Si arriva in Inghilterra con gli Incognito, uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo, atteso sul palco della Corte degli Agostiniani domenica 10 luglio (ore 21.15). Nati oltremanica nel 1976 dalla volontà di Jean-Paul “Blue” Maunik, voce e chitarra del gruppo, gli Incognito sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. Una fluidità nelle composizioni che non ha mai pregiudicato il loro stile musicale ben definito che spazia dal soul al funk fino all’r&b. Partner del concerto è Radio Montecarlo, radio ufficiale del tour italiano della band. Fa tappa al Teatro Galli, domenica 24 luglio (ore 21.15), il tour celebrativo dei trent’anni di carriera di Noa, straordinaria interprete israeliana capace di conquistare il mondo con la sua musica intrisa di suggestioni mediorientali, jazz, rock. Un’artista che ha fatto della sua voce anche uno strumento per lanciare messaggi di pace, dunque oggi ancor più necessaria. Fondamentale per la carriera di Noa è stato l’incontro con il chitarrista e compositore Gil Dor che l’accompagna anche in questo tour del trentennale, insieme a Ruslan Sirota al pianoforte, Or Lubianiker al basso elettrico e Gadi Seri alle percussioni. Anche questo appuntamento è realizzato in collaborazione con Crossroads. C’è un mondo intero nella musica di José Gonzalez, musicista svedese di origine argentine, dopo il suo ultimo lavoro in studio Local Valley, torna finalmente in Italia, fermandosi a Rimini, sabato 3 agosto (ore 21.15, Corte degli Agostiniani). Local Valley, riconosce Gonzalez, “nasce come naturale conseguenza dei vari stili che ho esplorato negli anni. Mi sono proposto di scrivere canzoni con le stesse caratteristiche: brevi, melodiche e ritmiche, un misto di cantautorato folk classico e brani con influenze dall’America latina e dall’Africa. E’ un lavoro che va oltre ai precedenti ma non meno personale. Al contrario, mi sento più a mio agio che mai nel dire che questo disco riflette me e i miei pensieri in questo momento”. Percuotere la mente 2022 chiude il suo viaggio tornando a ‘casa’: l’ultimo appuntamento della rassegna affida il palcoscenico del teatro Galli ad una storica band che partendo da Rimini si è fatta conoscere a livello internazionale. Giovedì 1° settembre ore 21,15 appuntamento con i Rangzen, una delle migliori Beatles band in circolazione, per una serata concerto dal titolo “Get Back” interamente dedicata ai ‘fab four’ britannici, con in scaletta tutti i loro più grandi capolavori in una versione rock/sinfonica sorprendente. Ad accompagnare i Rangzen, l’Orchestra Rimini Classica diretta da Aldo Zangheri, il Coro Note in Crescendo guidato da Fabio Pecci.

Biglietti: Italian Jazz Orchestra, ingresso: 18-15 euro?prevendita: online su www.crossroads-it.org

Omaggio a Battiato. Messa Arcaica e Canzoni Mistiche, ingresso: da 30 a 8 euro?prevendita: al Teatro Galli e online su www.sagramusicalemalatestiana.it

Incognito, ingresso unico 28 euro prevendita: Teatro Galli e online su www.sagramusicalemalatestiana.it

Noa, ingresso: da 30 a 15 euro prevendita: online su www.crossroads-it.org

José Gonzalez, ingresso: da 30 a 15 euro?prevendita: Teatro Galli e online su www.sagramusicalemalatestiana.it

Rangzen, ingresso unico 12 euro

prevendita: Rimini Eni Station via Marecchiese 284; Tabaccheria Pruccoli viale Vespucci 69 Rimini e online su www.liveticket.it/riminiclassica

