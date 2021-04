Una settimana di eventi online con la rassegna "Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro”

La rassegna “Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro” torna dal 23 al 30 aprile 2021 per celebrare il 76° anniversario della Liberazione d’Italia. Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, infatti, i componenti del Comitato cittadino antifascista di Santarcangelo – a cominciare dall’Amministrazione comunale e dall’Anpi – non hanno voluto rinunciare alla realizzazione di un ricco programma di iniziative, che si svolgeranno per lo più online nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dei contagi.

La rassegna prenderà avvio venerdì 23 aprile alle ore 9, con il saluto della sindaca Alice Parma alle scuole e alla cittadinanza in diretta sulla pagina Facebook del Comune. A seguire, nel pomeriggio, l’ultimo appuntamento della rassegna “Votes for Women! Santarcangelo per le Donne” rappresenta un ideale momento di congiunzione tra le iniziative per l’8 Marzo e quelle per il 25 Aprile. Alle ore 18, infatti, sempre online si svolgerà l’incontro “Donne e guerra in Emilia-Romagna”, con la storica dell’Università di Bologna Cinzia Venturoli e Giusi Delvecchio, presidente dell’Anpi provinciale di Rimini.

Domenica 25 aprile, 76° anniversario della Liberazione, alle ore 10 sindaca e presidente dell’Anpi deporranno due corone d’alloro presso le lapidi presenti sotto il porticato del Municipio. La commemorazione, che si svolgerà in assenza di pubblico, verrà trasmessa in diretta anche in questo caso sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale. Sempre il 25 aprile, nel pomeriggio, l’Anpi organizzerà un’azione simbolica diffondendo musiche e canti della Resistenza in piazza Ganganelli e nelle vie del centro. Si svolgerà anche a Santarcangelo, inoltre, l’iniziativa dell’Anpi nazionale “Strade di Liberazione”: a partire dalle ore 16 cittadine e cittadini sono invitati a deporre un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate ad antifascisti/e e partigiani/e.

Per unire simbolicamente il 25 Aprile e il 2 Giugno – festa della Repubblica e 75° anniversario del referendum istituzionale del 1946 – il porticato del Municipio ospiterà due pannelli di grande formato dedicati a Sandro Pertini e Tina Anselmi. Un’iniziativa simbolica realizzata dall’Anpi in numerose città d’Italia per rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno fondato la Repubblica e scritto la Costituzione.

Gli eventi digitali proseguono invece martedì 27 aprile con un momento di approfondimento organizzato dalla biblioteca Baldini in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini. Alle ore 17,30, la pagina Facebook della biblioteca trasmetterà in diretta la tavola rotonda “Don Giovanni Montali e Rino Molari. Storia di un'amicizia tra ‘resistenti’”, realizzata in occasione della pubblicazione del volume “Don Giovanni Montali. La forza della carità per una rinascita civile” (Pazzini 2020).

A concludere la rassegna, giovedì 30 aprile, sarà la diretta organizzata dall’Anpi con il giornalista Emilio Drudi, che proporrà agli studenti dell’Itse “Rino Molari” e alla cittadinanza un approfondimento sul conflitto in corso nella regione etiope del Tigrè. Intervistando alcune testimoni, Drudi si soffermerà sull’uso della violenza sessuale come arma di guerra, nell’ambito di un conflitto particolarmente cruento eppure poco noto.

Alle scuole elementari e medie, invece, la biblioteca Baldini ha proposto alcuni suggerimenti di lettura legati ai temi della Resistenza e della Liberazione, mentre l’Anpi ha messo a disposizione le video interviste a Gianni Fucci e Valter Vallicelli. L’associazione Supernova Santarcangelo, infine, organizza una serie di laboratori in cui bambini e ragazzi potranno lavorare e confrontarsi sugli articoli della Costituzione dedicati all'infanzia.

“Ora e sempre!” è un evento realizzato con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dalla sindaca Alice Parma che riunisce Amministrazione comunale, associazioni del territorio, istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali, scuole e forze politiche locali.