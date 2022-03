Rimini Marathon, si torna a correre con la gara regina dedicata a Fellini

Dopo 2 anni di assenza, sabato 19 e domenica 20 marzo torna protagonista la competizione sportiva più attesa dai podisti e non solo: la Rimini Marathon che quest’anno sarà dedicata a Federico Fellini. Infatti per la gara regina, la 42Km, è stato scelto il nome “Amarcor Rimini Marathon. La rassegna, oltre a rappresentare un momento di festa dall’alto valore simbolico dopo la pausa forzata dalla pandemia, sarà l’occasione per accogliere la primavera in una domenica all’aria aperta.

Anche quest’anno l'Arco d'Augusto è la location prescelta per il villaggio della Rimini Marathon, dove oltre al ritiro del pacco gara, sono presenti espositori del settore. Il percorso della maratona verso sud toccando Riccione e Misano Adriatico per poi rientrare verso Rimini, lungo la costa. Il via della ‘Amarcor Rimini Marathon’ è alle 9.30 di domenica 20, con lo start vicino all’Arco d’Augusto. I maratoneti si dirigeranno verso sud percorrendo viale Principe Amedeo, i viali delle Regine verso Riccione e poi Misano con rientro a Rimini passando dal lungomare. Gli atleti poi attraverseranno il Borgo San Giuliano per transitare sul Ponte di Tiberio e infine tagliare il traguardo sotto l’Arco d’Augusto. L’arrivo dei primi atleti è previsto intorno alle 11.30. Alla maratona si affianca la Ten Miles sulla distanza di 16 km e la Family Run (6 km): il via è sempre domenica alle ore 9.30, subito dopo la partenza della maratona. Previste modifiche alla circolazione, in particolare sarà chiuso il traffico nell’area posta a mare della linea ferroviaria, dal porto a via Cavalieri di Vittorio veneto, dalle 9 alle 11.30. Il divieto di transito si estende fino alle 16 in tutta la fascia del lungomare, dal porto al confine con Riccione. La sospensione temporanea della circolazione veicolare in tutte le strade interessate dalla maratona sarà dalla mattina fino alle 16.30, in base all’effettivo orario di passaggio dei podisti. Una volta transitati tutti gli atleti le strade saranno riaperte al traffico.

Tutto il percorso sarà presidiato dal personale della Polizia Locale a supporto dei volontari dell’organizzazione, per garantire un tranquillo svolgimento della gara e controllare gli snodi che potrebbero presentare criticità. L’Amministrazione rinnova comunque l’invito a spostarsi per quanto possibile con mezzi alternativi all’auto, in particolare nella zona mare della città che sarà maggiormente interessata dal passaggio dei maratoneti e quindi dalle modifiche alla circolazione.