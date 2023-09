Torna la stagione teatrale del Massari, presentato un calendario con 14 date

Teatro Europeo Plautino, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, è pronto ad aprire le sue porte per la stagione 2023/2024 presso il Teatro A. Massari di San Giovanni in Marignano con la direzione artistica di Cristiano Roccamo. E' stata presentata la stagione teatrale in occasione della conferenza stampa, che si è svolta al Teatro A. Massari, alla presenza del sindaco Daniele Morelli, della vicesindaca Michela Bertuccioli, nonché del direttore artistico della stagione Cristiano Roccamo. In platea anche referenti Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano e alcuni cittadini e abbonati.

“Una stagione che ormai dura tutto l’anno – sottolinea Cristiano Roccamo, direttore artistico -. Ci fa particolarmente piacere sottolineare che è una stagione per tutti e tutte le età e speriamo che tantissime persone abbiano il desiderio di partecipare e scoprire questo gioiello che è il Teatro A. Massari. Ogni anno cerchiamo di offrire una stagione ricca di appuntamenti, ma anche occasioni di riflessione e crescita culturale. Quest’anno abbiamo dato vita, negli appuntamenti invernali, a un calendario di 14 date, da ottobre ad aprile, tra teatro classico, contemporaneo, ma anche clownerie, oltre alle matinee con le scuole ed agli appuntamenti pomeridiani per le famiglie a cura di NataTeatro. Siamo già in programmazione per i mesi estivi, da maggio a luglio, così che non terminino mai le occasioni di incontrarci e vivere esperienze teatrali significative. Siamo particolarmente soddisfatti del buon seguito di pubblico attestato negli appuntamenti estivi e che tanti si siano affiliati al Massari acquistando un abbonamento al buio di 4 titoli. Ben 20 sono state le persone che hanno sottoscritto e che saranno con noi anche nelle prossime date. Crediamo infatti ci sia sempre più bisogno di teatro per capire il mondo e la contemporaneità, quindi speriamo tanti ne possano approfittare".

E prosegue: "Per garantire a tutti l’accesso, dunque, abbiamo pensato di aderire a 18app e bonus docenti, nonché alla younger card: una serie di opportunità per rendere il biglietto di 12 euro ancora più vicino alle esigenze delle persone. Dopo l’alluvione, inoltre, abbiamo pensato di aderire ad un bando regionale per il rinnovo dell’illuminotecnica del teatro, così da migliorare l’impiantistica, ma anche risolvere potenziali criticità dovute alla presenza di impianti e magazzini presso il piano interrato della struttura”.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato “il valore di un’esperienza teatrale che si fa annuale, piena di valore artistico, culturale, ma anche sociale, visti i numerosi interventi a favore dei giovani e delle realtà del territorio. Un plauso alla compagnia sempre in divenire e piena di creatività ed occasioni di confronto con il territorio. Ultimamente si è anche arricchita del contributo operativo di due giovani in tirocinio, dimostrando un impegno sociale che è a tutto tondo. Siamo colpiti anche dalla resistenza dimostrata e dall’affezione per San Giovanni. Dopo la pandemia e l’alluvione i ragazzi hanno saputo rimboccarsi le maniche e creare e sognare ancora più in grande! Questa è cultura, opportunità di inclusione, valore sociale e partecipazione e per questo siamo felici oggi di esserci! Non vediamo l’ora di incontrarci al Massari nei tanti appuntamenti in programma! Vi aspettiamo”.

TEATRO A. MASSARI

Via Serpieri 6

47842 - San Giovanni in Marignano (RN)

LA STAGIONE COMPLETA E’ DISPONIBILE QUA

https://teatromassari.eu/home

FB @TeatroMassari

IG @teatroeuropeoplautino



BIGLIETTERIA

+39 389.5405804

inizio spettacoli ore 21.00

nei giorni di spettacolo la biglietteria apre alle ore 20.00

BIGLIETTI

biglietto unico €12

possibilità di abbonamento