Domenica,1 ottobre, dalle ore 15.30, nella splendida cornice del parco del Museo Mulino Storico Sapignoli, torna il tradizionale appuntamento con la festa di compleanno del Museo Mulino Storico Sapignoli, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione, con momenti per grandi e piccini all’insegna delle tradizioni, del buon cibo e dell’intrattenimento.

Il pomeriggio si aprirà con il saluto delle istituzioni a cui farà seguito “La Madòna di Garzéun”: recital poetico-musicale liberamente tratto dai Quaderni della Memoria di Poggio Torriana a cura del Rosa Mundana Trio con Liana Mussoni (voce), Fabrizio Flisi (pianoforte) e Tiziano Paganelli (fisarmonica).

In contemporanea, l’educatrice Lorenza Lorezoni terrà un laboratorio ludico-creativo per bambini “Fiori di lana” mentre i volontari dell’Associazione “I Fulét - Gli Amici del Mulino Sapignoli” guideranno gli interessati in visite guidate gratuite lungo le sale del percorso espositivo del Mulino, alla scoperta dei segreti dell’antica arte molitoria e delle leggende del territorio.

A rinfrancare corpo e mente, tutti i partecipanti all’evento potranno gustare una “merenda romagnola” a cura della Pro loco di Poggio Berni. Ingresso gratuito.