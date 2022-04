Tornano gli incontri della Biblioteca con tre appuntamenti primaverili

Dal 7 aprile a San Giovanni in Marignano tornano gli incontri in Biblioteca per i più piccoli. Sono in programma tre appuntamenti di letture, primi incontri con i libri, storie e laboratori pensati per i bimbi della Scuola dell’Infanzia e per i primi anni della Scuola Primaria. Il primo appuntamento è giovedì 7 aprile dalle 17.15 alle 18.45 con Scintille - esperienze creative presenta "La gente normale", teatro dei piedi e mini laboratorio nell'ambito della Giornata per la Consapevolezza sull'Autismo. Giovedì 14 Storie di Primavera con Diana e Regno di Fuori e infine giovedì 21 aprile con Simo e Babi troviamo lettura e laboratorio.

L'accesso è possibile esclusivamente su prenotazione alla mail biblio@marignano.net o al telefono 0541.828157.