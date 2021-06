Tornano i concerti all’Alba e al Chiaro di Luna a RiminiTerme

Prezzo non disponibile

Al via la rassegna “Concerti all’Alba e al Chiaro di Luna” sulla spiaggia di Rimini Terme. Organizzata da Rimini Classica sotto la direzione artistica di Aldo Maria Zangheri, la rassegna si arricchisce di tre concerti al chiaro di luna. A inaugurare la rassegna venerdì 25 giugno alle 21.30 il concerto dal titolo “Il Bacio” del Trio Schumann. Con incursioni di Marina Massironi che leggerà fra gli altri un testo originale di Lia Celi. Il trio Schumann con Matteo Salerno al Flauto, Aldo Maria Zangheri alla viola e Monica Micheli all'arpa, ci condurrà dentro sonorità ed atmosfere affascinanti e seducenti. Marina Massironi, coadiuvata dalla proiezione di immagini di celebri baci dell'Arte e della Fotografia, si inserirà con i suoi racconti, partendo dal più celebre bacio della storia, quello Dantesco di Paolo e Francesca ed arrivando al testo originale che Lia Celi ha scritto per questo spettacolo.La rassegna prosegue all’alba con due appuntamenti: domenica 4 luglio 2021 alle 5.00 con Just a Fantasy (Quartetto Eos) e domenica 18 luglio alle 5.15 con “Alba Chiara. Sergio Casabianca interpreta Vasco” (Trio RiminiClassica). Sabato 24 luglio si torna al “chiaro di luna” con il concerto “Una voce poco fa”. Da Rossini ai Beatles. (Ensemble dell’Orchestra Sinfonica Rossini).



Domenica 8 agosto ultimo appuntamento all’alba con il concerto “Elton& Amy” con Darma, Marco Giorgi, Aldo Maria Zangheri e Jean Gambini. Chiuderà la rassegna, domenica 22 agosto, il grande pianista Remo Anzovino con “Piano Solo”. Info: prevendita circuito Liveticket punti vendita fisici consueti, presso il Blue Beah Bar di Rimiterme e online https://www.liveticket.it