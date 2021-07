Tornano i lunedì di Viserba con incontri, conferenze e dibattiti

Dal 5 luglio al 30 agosto, alle ore 21 tornano i lunedì di Viserba. Tanti gli ospiti che si alterneranno per due mesi sul palco allestito in Piazza Pascoli: Filomeno Lopez, giornalista di Radio Vaticana, e il filosofo Roberto Mancini dell’Università di Macerata, sono i protagonisti della serata d’esordio, lunedì 5 luglio, con l’evento “Democrazia post-razziale”. Poi Sara Nanetti, ricercatrice dell’Università del Sacro Cuore, don Bruno Bignami direttore della Pastorale sociale della Cei, il sociologo Maurizio Ambrosini dell’Università di Milano. E ancora due “vecchie” conoscenze: il prof. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’Università di Milano, e il prof. Stefano Zamagni presidente dell’Accademia delle Scienze della Santa Sede.?Si parlerà di migrazioni, ambiente, famiglia, educazione, economia sostenibile e, tra un discorso e l’altro, non mancheranno gli appuntamenti musicali: un tributo a Fabrizio De Andrè e una serata con frate Alessandro, il frate francescano “tenore per conto di Dio…”.?In totale dieci appuntamenti, ogni lunedì dal 5 luglio al 30 agosto, con inizio sempre alle ore 21. E con un fuoriprogramma pomeridiano il 16 agosto alle ore 17 con un incontro sull’impegno sociale e politico dei giovani guidato dal prof. Stefano Zamagni che, prima della conferenza serale, si fermerà anche a cena con gli amici viserbesi.



