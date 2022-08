“Torno a casa Tour”, il viaggio in bicicletta di Cristian D’Emilio fa tappa a Riccione

Dopo l’anteprima sold out dello scorso gennaio al Cinepalace, Torno a casa Tour, il racconto del tour sui pedali del riccionese Cristian D’Emilio, fa tappa domenica 28 agosto a Riccione Paese, nell’arena all’aperto di Cinema in giardino (ore 21:15; viale Lazio, 10 ingresso 10€).

Quanto sono lontani i nostri cari quando se ne vanno? Possibile che 670 km sia una distanza sufficiente da percorrere per colmare in qualche modo l’assenza di quegli affetti?

È ciò che ha tentato di scoprire Cristian dal momento in cui è salito sulla sua bici per una settimana on the road nell’estate 2021, per ritrovare le radici dei genitori Maria e Nino, entrambi scomparsi a causa di un cancro.

Dopo il Rimango a casa Tour di due anni fa, in cui Cristian ha percorso in bicicletta le strade di Romagna per una lunga dichiarazione d’amore per la sua terra, nel 2021 ha deciso di affrontare il Torno a casa Tour, un ritorno al paese natale di suo padre e sua madre, Deliceto (Fg) e Nocera Superiore (Sa), per riportarli alle loro origini in maniera speciale, ripercorrendo, da figlio, la strada che anni fa li ha condotti altrove e realizzando così il loro desiderio di rivedere quei luoghi e il suo di riscoprirli.

Un viaggio di ricerca per la ricerca: Cristian poco prima della partenza ha infatti avviato un crowdfunding a sostegno della lotta contro il cancro, “per donare speranza a tutte le famiglie, come la mia, colpite dalla malattia", una raccolta fondi totalmente destinata allo Ior – Istituto Oncologico Romagnolo – che ha superato i 7.500€, finalizzata sia a un’azione di sensibilizzazione che per supportare progetti di raccolta fondi per rispondere alle necessità di tutta la comunità.

L’arrivo a Deliceto e Nocera Superiore è stato accolto con emozione e grande partecipazione dai cittadini e dalle Istituzioni e Cristian, insieme ai componenti della sua band No Longer Player che l’hanno accompagnato attraversando mezza Italia, ha voluto celebrarlo nelle due tappe finali con un concerto all’insegna del rock 'n roll e delle sonorità Anni ’90.

Inoltre, a conclusione di questa avventura sentimentale, al suo ritorno a Riccione l’assessore al turismo e sport a nome dell’amministrazione comunale l’ha nominato “Ambasciatore di Riccione nel mondo”.

Questo tour dedicato agli affetti e alla ricerca è diventato un film documentario con la regia della riccionese Silvia Bartolini che vedrà in chiusura il live set della band No Longer Player, di cui Cristian è il frontman.

Torno a casa Tour ha il patrocinio del Comune di Riccione e in apertura di serata è previsto il saluto della Sindaca di Riccione Daniela Angelini e di Fabrizio Miserocchi, direttore generale Istituto Oncologico Romagnolo.

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi destinata alla ricerca all’appuntamento saranno presenti i volontari Ior.