Torre Pedrera in festa con musica, danza e ritmo sul lungomare

Un carro festoso tra musica e balli animato dagli artisti della scuderia di Ciri Ceccarini sarà il palcoscenico itinerante dell’iniziativa Torre Pedrera in festa.L’appuntamento è giovedì 26 agosto 2021, a partire dalle 21,00. Musica, spettacoli di strada, show e animazioni coinvolgenti sul lungomare di via San Salvador. Il palco itinerante si muoverà in direzione Rimini. Protagonisti dell’iniziativa ideata e promossa dal Comitato Turistico di Torre Pedrera saranno gli artisti: Angelo Tasini, performer poliedrico che ha all’attivo collaborazioni con marchi di prim’ordine quali Ducati e Lyconet oltre che esibizioni nei più rinomati locali d’Italia, la maestra di ballo latino, Daniela Dudu, la danzatrice del ventre argentina Belen Carreras, il ballerino e coreografo Ramsy, maestro di danza hip hop, poppin, afro. In consolle il rapper mc riminese, Fadamat che nella speciale serata in programma a Torre Pedrera darà ritmo alla serata nel ruolo di special guest-dj.