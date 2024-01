Una "Tosca" da tutto esaurito: l'opera lirica incanta ed inaugura l'anno nuovo del Teatro Galli

Successo e soddisfazione anche per l’atto finale di "Tosca" opera del Capodanno di Rimini in scena al Teatro Galli, alla sua seconda replica nella serata di giovedì 4 gennaio. Il Coro Lirico Amintore Galli con questo nuovo allestimento conferma il valore di una squadra e di un lavoro stimati e apprezzati dal grande pubblico. Con tre sold out e circa duemila spettatori, l’opera di Capodanno abbassa con compiacimento il suo sipario e, come hanno spiegato Giuseppe Lotti, presidente della formazione canora e Claudia Corbelli sua storica presidentessa e attuale direttore di produzione delle opere di Capodanno, inizia un anno importante per il Coro Galli, ricorrendo, infatti, due anniversari significativi.

Anzitutto il 2024 è il 30° anno dalla fondazione del Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli, avvenuta nel 1994, ed è il 20° anno dalla rappresentazione della prima Opera in scena, nel pomeriggio del primo giorno dell’anno del 2004 nell’allora auditorium della vecchia fiera. Una scommessa coraggiosa, in cui il coro è stato protagonista in duplice veste, come formazione canora e come organizzatore e produttore dello spettacolo. Uno spettacolo che, anno dopo anno, è diventato uno degli eventi di punta del Capodanno di Rimini e poi del Capodanno più lungo del Mondo.

Ringraziando le tre diverse amministrazioni che in questi vent’anni hanno creduto nel progetto con sostegno fattivo e gli sponsor, alcuni dei quali a fianco del Coro fin dalla prima edizione, un pensiero particolare è stato rivolto al pubblico. “È il pubblico che decreta il successo di una iniziativa. – ha detto Claudia Corbelli - Il pubblico è sempre stato con noi. E anche quest’anno il triplo sold out ci onora.”

“A nome di tutta la nostra associazione culturale, che con il 2024 compie ben 30 anni, desidero esprimere un augurio – dice Giuseppe Lotti. – L’augurio è che anche il futuro ci riservi le soddisfazioni che fin qui hanno coronato questa bella avventura, coronamento di fatiche e speranze ben riposte. Un ringraziamento a tutti i grandi professionisti con i quali abbiamo lavorato in questi anni di continue esperienze, confronto, crescita e arricchimento reciproco, con la speranza di proseguire nella stessa direzione. Infine, un ringraziamento di cuore a tutti coloro che con entusiasmo e partecipazione, a tutti i livelli, hanno apprezzato il nostro lavoro.”