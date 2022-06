Tour alla scoperta della Santarcangelo medievale

Dopo 3 anni, torna il Tour medievale in costume miti e leggende della Santarcangelo medievale. Quattro gli appuntamenti (8,15,22,29 giugno) dove passeggiando nelle vie del borgo tra racconti e storie medievali, verrà narrata la turbolenta storia d'amore tra Sigismondo Malatesta e Isotta degli Atti. Il tour partirà alle ore 21.00 e terminerà con una degustazione finale nel giardino della Rocca Malatestiana. Partenza in via Battisti 5 presso l'ufficio IAT Pro Loco. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni 0541 624270 iat@comune.santarcangelo.rn.it Posti limitati.

Adulti 20,00€ Ridotto over 65 e 6-14 anni 15,00€