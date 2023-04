Una passione che si prepara a contagiare la città: arriva il raduno di collezionisti di figurine

"Ce l'ho, ce l'ho, mi manca", ogni album di figurine inizia e, se possibile, si completa così. Nel mezzo ci sono nuove bustine, scambi, regali e ricerche "disperate".



L’associazione "Figurine che Passione" nasce dalla volontà dei tre soci fondatori Pasquale Venditti, Luigi Simeone e Domenico Intorcia, da sempre collezionisti appassionati delle mitiche figurine calciatori, con l'intento di diffondere e promuovere la cultura del collezionismo delle figurine calciatori e raccogliere gli appassionati attraverso mostre, convegni, ritrovi, mercatini, ed ogni tipo di manifestazione sul tema. "Il raduno per i collezionisti" si terrà domenica 30 aprile presso la Pizzeria “Da Pasquale…Lievito Madre a mare”, a Riccione (viale Emilia, 3).

Dalle ore 10:00 alle ore 18:00, negli spazi esterni del locale, collezionisti grandi e piccini, o semplici appassionati avranno l'opportunità di trascorrere una giornata all’insegna della passione per la raccolta delle figurine calciatori o chi ne desidera soltanto "riassaporare" il sogno, la passione per lo sport, l'amore per il calcio che si celano dietro quei foglietti di carta plastificati.



In questa occasione, ognuno potrà completare il proprio album, condividendo la propria passione con altri collezionisti ed ammirare album, figurine e bustine storiche che saranno esposte per l’occasione da collezionisti DOC.