"Tutti in sella" per l'atteso appuntamento su due ruote con il Tour de France: l'itinerario

Il Tour de France, uno dei più prestigiosi eventi ciclistici al mondo, farà la sua prima partenza dall’Italia nel 2024, con Rimini come tappa di arrivo iniziale. Questo evento storico segnerà una pietra miliare nella storia del ciclismo italiano e attirerà l’attenzione di appassionati e spettatori da tutto il mondo.

L’Emilia-Romagna sarà al centro dell’edizione 2024 del Tour de France, con tre tappe italiane programmate, da Firenze a Rimini, da Cesenatico a Bologna e da Piacenza a Torino. Questo percorso attraverserà l’Emilia-Romagna e la via Emilia, un’antica strada che va da Rimini a Piacenza. Questo sarà un omaggio all’Italia e al suo ricco patrimonio ciclistico, celebrando i grandi campioni italiani come Bartali, Pantani e Coppi, nel centenario della vittoria di Ottavio Bottecchia nel 1924, il primo italiano a indossare la maglia gialla del Tour de France.

La tappa di Rimini si svolgerà il 29 giugno 2024, con una partenza da Firenze e un percorso di 205 chilometri attraverso gli Appennini, passando per la suggestiva Valmarecchia e San Marino, prima di raggiungere l’arrivo sulla costa riminese. Le altre due tappe italiane seguiranno nei giorni successivi, con Cesenatico-Bologna il 30 giugno e Piacenza-Torino il giorno dopo.

Questo evento straordinario non attirerà solo l’attenzione degli spettatori sul posto, ma avrà anche una vasta copertura televisiva in 200 Paesi, gran parte della quale in diretta. Si prevede che il Tour de France 2024 sarà il terzo evento sportivo più seguito al mondo.

L’arrivo del Tour de France a Rimini porterà numerose iniziative collaterali in tutto il territorio, promuovendo l’attrattività delle località coinvolte, sostenendo il ciclismo e la mobilità su due ruote e coinvolgendo giovani e scuole. Sarà un momento straordinario per celebrare la passione per il ciclismo e l’Italia come destinazione ciclistica di riferimento.

La data è quella del 29 giugno, quando la carovana gialla partirà da Firenze, per percorrere 205 km passando gli Appennini, transitare dalla Valmarecchia a San Marino e raggiungere l’arrivo sul mare a Rimini. La corsa proseguirà con le altre due tappe italiane, la Cesenatico-Bologna il 30 giugno e la Piacenza-Torino il giorno successivo.

Un evento sportivo straordinario che prevede oltre 730mila spettatori solo in Emilia-Romagna e una copertura televisiva, per la grande parte in diretta, in 200 Paesi, rappresentando il terzo evento sportivo più seguito al mondo. Sono tante le iniziative collaterali al Tour che si svolgono nei singoli territori: dall’attrattività dei territori stessi alla promozione del ciclismo e della mobilità su due ruote fino al coinvolgimento di giovani e scuole.

L’appuntamento con l’arrivo della prima tappa della Grande Boucle è per il prossimo 29 giugno, sul Lungomare Giuseppe Di Vittorio, nel tratto tra piazzale Gondar e piazzale Benedetto Croce. L’arrivo della carovana gialla pubblicitaria è previsto per le ore 16:05, seguita dall’arrivo della testa della corsa intorno alle 17:34 circa.

Provenendo dalla Superstrada di San Marino, dopo un breve tratto sulla Statale Adriatica in direzione di Riccione, il percorso si addentrerà nella città, transitando sull’asse viale Settembrini-via Chiabrera-viale Firenze, per poi raggiungere la zona mare. La zona di arrivo sarà allestita all’altezza di via Lagomaggio, con l’installazione della linea del traguardo, delle tribune, dei maxischermi e delle altre strutture a servizio dell’arrivo.

Un’area tecnica con relativi servizi sarà allestita nel parcheggio di via Chiabrera che ospiterà oltre 60 mezzi tecnici dell’organizzazione del Tour e delle 23 società sportive partecipanti. I bus delle società sportive partecipanti, con i relativi mezzi di appoggio e le ammiraglie, si attesteranno, subito dopo l’arrivo, direttamente sul Lungomare Di Vittorio.

I 190 Paesi che seguiranno l’evento avranno a disposizione anche un centro stampa appositamente allestito presso il Palacongressi, oltre ovviamente alle postazioni per le dirette in prossimità dell’arrivo. La gara sarà seguita anche dall’alto, grazie agli elicotteri TV che sorvoleranno da Firenze a Rimini.