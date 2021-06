Tour della Santarcangelo sotterranea “di necessità virtù”

Sabato 19 giugno (alle ore 16,.00 e 16.30) e domenica 20 giugno (alle ore 10.00), a Santarcangelo passeggiata alla scoperta dei luoghi della conservazione; il primo tour guidato dedicato alla visita delle grotte più originali e misteriose della città, pubbliche e private, e dei numerosi luoghi adibiti alla conservazione, quali granai e neviere. Il tour prevede la visita agli ipogei più suggestivi del paese, percorrendo cunicoli e stanze, in una sorta di labirinto, alla scoperta di un mondo sotterraneo misterioso, atto alla conservazione dell’ottimo Sangiovese, di salumi e formaggi. La guida avrà cura di illustrare le varie tecniche di conservazione adottate nei vari secoli, e non solo. Partenza dall’Ufficio IAT Pro Loco, in via Battisti 5, alle ore 16.00 e 16.30 di sabato 19 giugno e alle ore 10.00 di domenica 20 giugno. Costo: 8,00 euro a persona; visita gratuita per bambini fino a 14 anni.

Durata: 2 ore circa. E’ necessaria la prenotazione presso l’Ufficio IAT Pro Loco tel. 0541 624270 oppure iat@comune.santarcangelo.rn.it



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...