Alla scoperta delle grotte di Santarcangelo con piadina e Sangiovese

Santarcangelo di Romagna vanta un considerevole patrimonio artistico, il suo centro storico conserva ancora la tipica struttura di borgo medievale fortificato, con la Rocca Malatestiana che svetta in cima al colle Giove. E’ anche una città misteriosa, poiché nel sottosuolo si trovano delle gallerie di origini antichissime scavate nell’arenaria. Venerdì 23 ottobre alle ore 18.00 si svolgerà un tour che porterà i partecipanti alla scoperta di una delle grotte private più suggestiva del paese, aperta in esclusiva per il tour e infine si degustaranno prodotti locali accompagnati da piadina e Sangiovese!

Numero minimo 10 persone. Programma: ore 18:00 Ritrovo in Piazza Ganganelli sotto l’arco e incontro con accompagnatore ITineraris, passeggiata nel centro storico e visita di una grotta privata, aperta in esclusiva per il nostro gruppo. Al termine della visita degustazione di prodotti locali, calice di vino incluso. Ore 20:30 circa termine tour. Per informazioni visitare il sito: https://bit.ly/2HmXUJV