Tour guidato della Santarcangelo misteriosa

In occasione di Balconi Fioriti, sabato 15 e domenica 16 maggio, passeggiata alla scoperta dei misteri e delle leggende santarcangiolesi con le guide della Pro Loco.

Tour guidato all’interno della città sotterranea e lungo i vicoli del borgo antico sedotti da racconti misteriosi e da suggestive leggende, dalla Dama Bianca alla maga Sghetta, dal Ribess a segrete vie di fuga...

Per l’occasione “floreale”, in omaggio, la pubblicazione dedicata al “Maestro delle api” Carlo Carlini. Partenza dall’Ufficio IAT Pro Loco, in via Battisti 5, alle ore 10.00 e alle ore 16.00, in entrambe le giornate. Costo: 8,00 euro a persona; visita gratuita per bambini fino a 14 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti circa.

E’ necessaria la prenotazione presso l’Ufficio IAT Pro Loco tel. 0541 624270 oppure iat@comune.santarcangelo.rn.it