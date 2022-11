E' la settimana del Tour Music Fest, antipasto della finalissima lo show dedicato a Mogol

Presidia il Tour Music Fest dal 2007 e sabato 26 novembre Giulio Rapetti Mogol, autorità senza pari nella musica italiana, è protagonista al Teatro Nuovo di Dogana del concerto “Mogol racconta Mogol”. Un evento di musica e narrazione che celebra in esclusiva le storie e le emozioni vissute dal paroliere durante i suoi oltre quarant’anni di carriera. Lo spettacolo, andato in scena in oltre 30 città e apprezzatissimo da pubblico e critica, è una narrazione appassionata, con canzoni eseguite da musicisti d’eccezione, in cui Mogol in prima persona rivela segreti, confessioni e aneddoti legati alla sua collaborazione con tutti i big della musica italiana.

Rivivono sul palco del Teatro Nuovo di Dogana nella Repubblica di San Marino, i successi dello storico sodalizio musicale con Battisti, Celentano e tutte le maggiori personalità della musica italiana, accompagnato dalla voce e il pianoforte del Maestro Giuseppe Barbera e dalla dalla band Progetto Mogol composta da Massimo Satta alla chitarra, Sandro Rosati al Basso e Giulio Proietti alla batteria. Nel repertorio, eseguito dal vivo, brani come «Mi ritorni in mente» ed «Emozioni», oltre ad altri titoli senza tempo tra i quali «La canzone del sole», «Fiori rosa, fiori di pesco», «29 settembre», «Io vivro?», «Con il nastro rosa», «Si?, viaggiare», «La collina dei ciliegi» e «Pensieri e parole», arrivando al periodo dei brani scritti per altri interpreti come Mina, Cocciante, Celentano, Mango, Morandi e ai ruggenti anni ‘60.

Lo show “Mogol racconta Mogol” di sabato 26 novembre anticipa la chiusura di una edizione entusiasmante del Tour Music Fest. La manifestazione giunta alla sua XIV edizione chiude con la finalissima e la premiazione di domenica 27 novembre, il maestro Mogol stesso premierà con le sue mani il vincitore della categoria autore e anche quest’anno la manifestazione registra la presenza di 10.000 artisti. Sono tantissimi che annualmente decidono di partecipare a quello che prima di essere un concorso, è una grande occasione di formazione per la musica emergente italiana.

L’appuntamento per tutti, e per vivere la storia della musica d’autore facendosi guidare dal più grande poeta della canzone italiana, è il 26 novembre al Teatro Nuovo di Dogana, ore 20.30. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com.

Tour Music Fest

I nuovi talenti della musica italiana si esibiscono il 27 novembre nella finalissima dell’edizione 2022 del Tour Music Fest, il più grande contest europeo della musica emergente, per ricalcare le orme dei grandi artisti del panorama nazionale di oggi. Ermal Meta, Mahmood, Federica Carta, Renzo Rubino sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno partecipato alle edizioni passate del Tour Music Fest. Come loro negli ultimi 15 anni, i finalisti di questa edizione hanno superato la concorrenza di altre diecimila proposte musicali emergenti, per poter arrivare al grande live show conclusivo del 27 novembre 2022, al Teatro Nuovo di Dogana, Repubblica di San Marino.

Il 27 novembre verrà eletto vincitore un solo artista per categoria, a seguito di una grande live show che vedrà protagonista ciascuno dei finalisti. Tra le più ambite, le categorie “Cantautori”, “Interpreti”, “Rapper” e “Junior”, un vero e proprio trampolino di lancio per il panorama dei nuovi talenti musicali in Italia.

A decretare i vincitori una commissione d’eccezione, composta da grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Presiede la giuria Mogol e a seguire Kara Dioguardi - giurata di American Idol, autrice e produttrice di P!nk, Eminem e molti altri artisti, inserita da Forbes nella Top 3 della discografia americana - i coach del Berklee College of Music, Massimo Satta - produttore e musicista che ha collaborato con Mario Biondi, Califano, Lavezzi, Renato Zero, Lucio Dalla, Patti Pravo e molti altri - e la redazione cultura di Today.

I finalisti si sfideranno anche al cospetto del pubblico che avrà la possibilità di votare ciascun artista grazie al “Music Bet”, un originale Live Game interattivo per gli appassionati di musica e per mettere alla prova le proprie capacità nel talent scouting.

La finale, e tutta la manifestazione, è organizzata in collaborazione con i Partner istituzionali: Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Official Partners sono Riunite, Algam Eko, Today, Rtv San Marino, Briidge, Purple Vision Club, Atlante Shopping Center.